عاجل
انتحار جندي إسرائيلي بعد عودته من معارك قطاع غزة.. صورة ابو عبيدة: بعد تحرير الأسرى سيتأثر باقي الموجودين لدى المقاومة حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنود اعتدوا بالقذائف الفوسفورية على بلدة راميا
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأرصاد الجوية: "بداية من الثلاثاء موجة حارة جديدة تستمر لأيام العيد"

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تسجل درجات حرارة مرتفعة في هذه الفترة سنويًا، وتسجل درجات الحرارة 40 درجة مئوية في فترات النهار، موضحة أنه بداية من الأسبوع المقبل هناك موجة أخرى وتستمر حتى يوم الوقفة وعيد الأضحى المبارك.

هيئة الأرصاد الجوية

وأشارت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة بالجو ويجعلنا نشعر بدرجة حرارة أعلى وتزيد من صعوبة الموجة الحارة، موضحة أنه بداية من الثلاثاء هناك موجة حارة جديدة وتصل لـ46 درجة حرارة في الصعيد.

 

وشددت على أننا في مصر لا نعتاد على موجات طويلة من ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنه من الساعة الـ12 ظهرًا وحتى الـ5 عصرًا لابد من تجنب من اشعة الشمس ولابد من ارتداء غطاء للرأس وعدم وقوف أسفل أشعة الشمس وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل ولابد أن تكون الملابس قطنية والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة حتى لا يكون هناك اشتعال للحرائق.

مواد متعلقة

أسامة كمال: أزمة الكهرباء الأسبوع الحالي كانت خانقة

أسامة كمال: الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة كاملة من باب التغيير

"تنمية الأسرة المصرية": المرأة تعيش عصرها الذهبي بعد ثورة 30 يونيو

صحة المرأة: المبادرة تقدم جهودها منذ 2019

محمد قشقوش: نتنياهو سيعتبر أن ما حدث من تحرير 4 محتجزين انتصار

مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات: "استعادة 4 محتجزين من غزة ضربة حظ"

الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يستغل الصمت الدولي والدعم الأمريكي ويستمر بجرائمه

عاجل.. مظاهرات حاشدة في لندن تنديدا بـ"مجزرة النصيرات" بغزة
الجريدة الورقية