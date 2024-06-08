السبت 08 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محلل سياسى فلسطيني: الاحتلال مستمر بعدوانه ولا يعنيه مفاوضات وقف حرب غزة

حرب غزة
حرب غزة

كشف المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ماهر صافي، مستجدات الوضع في قطاع غزة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.

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فلسطين تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن لبحث مجزرة النصيرات

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فلسطين تحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مجازر الاحتلال في مخيم النصيرات

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن بايدن يدعم الاحتلال في استمرار الحرب على غزة، موضحًا أن مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر حذرت من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عدوانه وحربه على قطاع غزة، ولا يعنيه أي مفاوضات لوقف إطلاق النار.

مجزرة النصيرات ودعوة لجلسة طارئة بمجلس الأمن

وارتكبت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مجزرة في وسط قطاع غزة، بعد سلسلة هجمات طالت مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وصول 94 شهيدا و200 مصاب جرّاء المجزرة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات.

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اليوم السبت،أن الرئيس الفلسطيني، أكد أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل، لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأميركي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

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