نقيب الصحفيين الفلسطينيين لقصواء الخلالي: لا ننسى مواقف الأوفياء

دافع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، عن قصواء الخلالي، بعد هجوم اللوبي الصهيوني عليها، مؤكدًا انها تستحق كل الدعم والمساندة من الشعب الفلسطيني لما تقدمه من دعم ومساندة مطلقة للقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"، السبت: "تستحقين المساندة واتخذتي موقفا واضحا مع شعبنا ضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها ولا ننسى مواقف الاوفياء امثالكم".

وتابع: “أننا نعتبر ان الهجمة والتحريض من الاحتلال ضدك ليس بجديد عليهم، ونحن في النقابة نستنكر هذه الحملة ونعتبرها ممنهجة من الاحتلال الاسرائيلي وبتعليمات من الجهات الداعمة لهم".

التهديدات الصهيونية هدفها القتل المعنوي

وأوضح ان هذه التهديدات والتحريض ضد الشخصيات العامة أمر غير مقبول، مؤكدا أن هذه الحملات تريد قتل الشخصية المعنوية ويدين هذه الحملة ويعتبرها تحريض مقصود، كما تابع مع الجهات الدولية المختصة في هذا الامر، مضيفا أنهم أكدوا ان هذه الحملة هدفها القتل المعنوي لشخصية كبيرة مثل قصواء الخلالي.

وذكر أن الحملة الأمريكية ضد قصواء الخلالي تستهدف أي دعم معنوي للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر هي العمود الفقري للأمة العربية و الصحفيون المصريون العمود الفقري للصحفيين العرب.

وتابع: “نقابة الصحفيين المصريين توأم نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومصر هي الداعم الأول ومواقفها صريحة وواضحة مع الشعب الفلسطيني وقضيته، لذلك لا نتوانى بالوقوف مع كل الصحفيين المصريين”، مضيفا:" الصحفيون المصريون العمود الفقري للصحفيين العرب".