أحمد موسى: لازم نراعي أهالي أسوان والصعيد بسبب الحرارة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب دراسة وضع أهالينا في أسوان ومحافظات الصعيد من قبل المحافظين ودولة رئيس الوزراء، لمراعاتهم خلال ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، خاصة أثناء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت أن درجات الحرارة مرتفعة، قائلا: "لازم نراعي العمال والطلبة اللي هيمتحنوا ثانوية عامة، ده لو اتفتح الشباك هيجيب ايه؟ مش هيجيب هواء، وبيمتحنوا 3 ساعات في صهد وبتكلم عن مصر كلها خصوصا الصعيد، ولازم نراعي الولاد ويشوفوا مياه".

وأكد: "ولادنا هيمتحنوا بعد يومين ودرجات الحرارة هترتفع الأيام الجاية، أسوان كانت درجة الحرارة فيها 49.5 أول امبارح"، متسائلا: "الناس تعيش ازاي؟ الناس كلموني من هناك، قالوا لي أنت متخيل الكهرباء قاطعة واحنا بنغلي، هيعملوا ايه؟!".

وأوضح: “لازم نخفف عليهم وبخاطب الدولة والمسئولين لازم نراعيهم وننسق مع الجهات المعنية بالكامل، ونراعي الأيام الجاية لأنها هتكون شديدة الحرارة، الكل بيعاني لكن قدامنا بلدنا ومش هنسمح تحت أي ظرف إننا نرجع أبدا في أي لحظة، في مشاكل بتكلم عنها وكلنا بنتكلم”.

تخفيف الأحمال في أسوان

في تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ توجيهاته بشأن رفع درجة الإستعداد بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف والحماية المدنية والمحليات لمواجهة موجات ارتفاع درجات الحرارة العالية التى تشهدها المحافظة منذ أيام، والتي سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم، بهدف التعامل والتدخل الفورى مع أى حالات طارئة ضمن دواعي إنقاذ الحياة.

وأوضح محافظ أسوان، أنه جارِ التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال، وخاصة فى ظل درجات الحرارة المرتفعة الغير مسبوقة، وهو الذي يتكامل بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى إنارة الشوارع والمنشآت العامة والمبانى الحكومية والمولات التجارية، دون التأثير على المواطنين فى المنازل والمواقع الخدمية الحيوية.