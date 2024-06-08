قصواء الخلال تكشف تفاصيل تعرضها لاستهداف صهيوني بسبب غزة (فيديو)

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، تفاصيل تعرضها لحملة استهداف وإرهاب ممنهجة من جانب جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية الداعمة لإسرائيل، مؤكدة أن الحملة منذ 6 أشهر ويستخدمون فيها كل الوسائل المملوكة لهم والأدوات المتاحة.

وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي"، السبت، أنها فوجئت بمقال تحريضي عنيف شديد اللهجة، من الأمريكي ريتشارد إبستين، وهو واحد من أهم وأبرز القانونيين الأمريكيين، والسياسيين، وأصحاب التشريع في أمريكا.

وأوضحت انه صاحب ثقل بارز في جماعات الضغط الأمريكية لصالح إسرائيل، ومؤثر ومسموع الكلمة في الانتخابات الأمريكية، وزوجته إيلين إبستين، عضوة مجلس الأمناء الأبرز في منظمة الخدمة العالمية اليهودية الأمريكية، والتي اشتهرت بدورها البارز، في دعم الحملات الانتخابية للرئيس الأمريكي الأقرب لإسرائيل.

رفض أمريكي لبرنامج قصواء الخلالي

وذكرت أن إبستين يكتب مجموعة من المقالات العدائية للداعمين ضد القضية الفلسطينية، ومن ضمنهم مصر، موضحة أنه أصدر مقالا بعنوان "العدالة غير المتماثلة في غزة"، وكتب فيه أن إسرائيل لها الحق في كل مايجري دفاعا عن نفسها، وعلى العالم أن يدعمها، معلنًا رفضه للموقف المصري الذي يرفض تهجير الفلسطينين، لإتاحة الفرصة لإسرائيل لاجتياح رفح وغزة كاملة.

وأشارت إلى أن هذا الرجل أعلن رفضه لبرنامجي ولشخصي، مستعينا بمقاطع من خطابي الإعلامي، كنموذج من أبرز الصحفيين المصريين المؤيدين للشعب الفلسطيني، والمحرضين ضد إسرائيل، والرافضين للتهجير ودعم الحركات الطلابية في أمريكا، معلنا رفض كل هذا، و ملوحا في ختام مقاله بضرورة حماية أمريكا لإسرائيل من كل هؤلاء.