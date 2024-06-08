عاجل
انتحار جندي إسرائيلي بعد عودته من معارك قطاع غزة.. صورة ابو عبيدة: بعد تحرير الأسرى سيتأثر باقي الموجودين لدى المقاومة حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنود اعتدوا بالقذائف الفوسفورية على بلدة راميا
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

قصواء الخلال تكشف تفاصيل تعرضها لاستهداف صهيوني بسبب غزة (فيديو)

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، تفاصيل تعرضها لحملة استهداف وإرهاب ممنهجة من جانب جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية الداعمة لإسرائيل، مؤكدة أن الحملة منذ 6 أشهر ويستخدمون فيها كل الوسائل المملوكة لهم والأدوات المتاحة.

txt

قصواء الخلالي تتصدر محركات البحث بعد هجوم الإعلام الأمريكي الصهيوني عليها لموقفها ضد الاحتلال

txt

قصواء الخلالي تطالب بمستشارين سياسيين حقيقيين للوزراء الجدد (فيديو)

وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي"، السبت، أنها فوجئت بمقال تحريضي عنيف شديد اللهجة، من الأمريكي ريتشارد إبستين، وهو واحد من أهم وأبرز القانونيين الأمريكيين، والسياسيين، وأصحاب التشريع في أمريكا.

وأوضحت انه صاحب ثقل بارز في جماعات الضغط الأمريكية لصالح إسرائيل، ومؤثر ومسموع الكلمة في الانتخابات الأمريكية، وزوجته إيلين إبستين، عضوة مجلس الأمناء الأبرز في منظمة الخدمة العالمية اليهودية الأمريكية، والتي اشتهرت بدورها البارز، في دعم الحملات الانتخابية للرئيس الأمريكي الأقرب لإسرائيل.

رفض أمريكي لبرنامج قصواء الخلالي

وذكرت أن إبستين يكتب مجموعة من المقالات العدائية للداعمين ضد القضية الفلسطينية، ومن ضمنهم مصر، موضحة أنه أصدر مقالا بعنوان "العدالة غير المتماثلة في غزة"، وكتب فيه أن إسرائيل لها الحق في كل مايجري دفاعا عن نفسها، وعلى العالم أن يدعمها، معلنًا رفضه للموقف المصري الذي يرفض تهجير الفلسطينين، لإتاحة الفرصة لإسرائيل لاجتياح رفح وغزة كاملة.

وأشارت إلى أن هذا الرجل أعلن رفضه لبرنامجي ولشخصي، مستعينا بمقاطع من خطابي الإعلامي، كنموذج من أبرز الصحفيين المصريين المؤيدين للشعب الفلسطيني، والمحرضين ضد إسرائيل، والرافضين للتهجير ودعم الحركات الطلابية في أمريكا، معلنا رفض كل هذا، و ملوحا في ختام مقاله بضرورة حماية أمريكا لإسرائيل من كل هؤلاء.

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى (فيديو)

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة (فيديو)

محلل سياسى فلسطيني: الاحتلال مستمر بعدوانه ولا يعنيه مفاوضات وقف حرب غزة

وزير اقتصاد المجر يكشف تفاصيل التعاون مع مصر في المشروعات الجديدة (فيديو)

مستوطنون يشعلون النيران في ممتلكات الفلسطينيين جنوب نابلس (فيديو)

خبير: الأحزاب المتطرفة الصهيونية تهدد اتفاق وقف حرب غزة (فيديو)

كيف انتهت أزمة أفشة بعد تصريحاته المثيرة للجدل؟

التنمية المحلية تكشف تفاصيل مشروعات الصعيد: تكلف 442 مليار جنيه (فيديو)
الجريدة الورقية