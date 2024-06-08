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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شاب مصري زرع شريحة “اللمبي 8 جيجا”.. ساخرًا: "مبهنجش"

شاب مصري يزرع شريحة
شاب مصري يزرع شريحة الكترونية

كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، طبيعة زراعة شريحة إلكترونية في جسمه، موضحًا أن هذه الشرحة التي تم زراعتها في يد تمكنه من التوصيل بالتلفون وفتح باب السيارة والدفع النقدي وتعوض عن البطاقات البنكية، مشددًا على أن لا ينصح بزرع شريحة الكترونية في جسم أي شخص أخر، ساخرًا: "التغير اللي حصل أني مبهنجش".

زرع شريحة الكترونية 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك وقت وسينتهي الموبايل، مؤكدًا أنه بعد زراعة الشريحة في جسمه لم يشعر بأنه هناك أي اختلاف، مضيفًا: "يمكن أن يزيل الشريحة في أي وقت وهو القادر على التحكم بها".

وأشار إلى أن هذه الشريحة لا يتحكم به أي شخص ولكن هو بنفس يتحكم بها، وتمكنه من الدفع النقدي من خلال شريحة موجودة في يده، مؤكدًا أنه تم تطوير الشريحة التي موجودة في يده، ساخرًا: "تكلفتها أقل من المليون جنيه"، موضحًا أنه لا يسوق لهذه الشريحة وستكون الشريحة متاحة للجميع في 2030، متابعًا: "أنا متحكم في الشريحة بشكل كامل وغير صحيح تحكم أحد من الخارج".

 

وأضاف :"شريحة إيلون ماسك هي شريحة علاجية تعالج الشلل الرباعي والعمى وهذه تصريحات تلفزيونية لأيلون ماسك".

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