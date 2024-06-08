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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ناقد فني: "صفعة عمرو دياب للشاب اعتداء على جميع محبيه"

طارق الشناوي
طارق الشناوي

على الناقد الفني طارق الشناوي، على انفعال واعتداء وصفقة الفنان عمرو دياب لشاب من أحد المعجبين له في إحدى الحفلات، وهذا الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الفنان عمرو دياب هو قامة وقيمة كبيرة وعنوان جميع لمصر والعرب في العالم أجمع، وعليه أن يتدارك هذه الواقعة ويصدر بيان مرئي ليتحدث عن الواقعة.

 

وأشار "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه على عمرو دياب أن يصدر بيان ويتحدث فيه عن الواقعة ويعرض الأسباب، مشددًا على أنه رغم أنه لا يوجد شئ يبرر ما حدث، ولكن من الممكن أن يكون هناك شئ أو كلمة أو موقف استفز الفنان عمرو دياب.

وأوضح أن أي فعل من الشاب الذي تم تصفه من قبل الفنان عمرو دياب لا يبرر رد الفعل هذا من قبل النجم الكبير، مؤكدًا أن لابد أن يكون الفنان لديه ثبات انفعالي بعد التجارب العديدة التي مر بها، مضيفًا: "ما شوفناه ضد عمرو دياب نفسه ويجعل الصورة الذهنية سلبية ضده"، مشيرًا إلى أنه على الفنان عمرو دياب أن يصدر بيان سريعًا بهذه الواقعة، متابعًا: "لدى عمرو دياب مبدأ الصمت وهناك أشياء لا يجوز بها الصمت"، منوهًا بأن اعتداء عمرو دياب الأخير ليس على الشاب ولكن على المحبين والجميع يضع نفسه مكان هذا الشاب المعجب الذي يبرز إعجابه للفنان.

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