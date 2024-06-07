نشرة التوك شو.. طلب عاجل لرئيس الحكومة ودمج وتغيير 18 وزيرا

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو إعلاء المواطن المصري وتدعيم الأمن القومي وملفي الصحة والتعليم خلال خطاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.

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د. وجدي زين الدين: ملف التعليم أساس نهضة مصر ويحتاج لـ “مشرط جراح ماهر” لتطويره

وجه د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، طلبًا عاجلًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء السابق والمكلف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة.

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طلب عاجل من وجدي زين الدين لـ مدبولي.. "لا تتعجل في التشكيل واختر هذا الوزير" (فيديو)

هاجم المستوطنون، قرية قصرة جنوب نابلس ودمروا منازلها، وأصيب فلسطينيان، وسط حماية من قبل قوات الاحتلال للمستوطنين الذين يضرمون النيران في كل ممتلكات المواطنين.

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مستوطنون يشعلون النيران في ممتلكات الفلسطينيين جنوب نابلس (فيديو)

كشف محسن الشوبكي، الخبير الاستراتيجي، الهدف من بيان حزب شاس الصهيوني، الذي أكد فيه أن قراره بدعم إسناد أي اتفاق فيما يتعلق بتحرير الأسرى، مؤكدًا أنه موجه أساسًا لدعم رئيس الحكومة نتنياهو أولا ولحكومة الحرب الإسرائيلية.

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خبير: الأحزاب المتطرفة الصهيونية تهدد اتفاق وقف حرب غزة (فيديو)

كشف المحامي أيمن محفوظ، تفاصيل على إلقاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر سمية نستون لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

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مفاجأة في اتهام البلوجر سمية نستون بنشر فيدوهات خادشة للحياء (شاهد)

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن شوارع دولة إسرائيل المنقسمة تعكس اختلافات في الرأي بأشكال عديدة، ويمثل اليهود المتدينون في إسرائيل تناقضا قويا بين الدين اليهودي والممارسة الإسرائيلية، حيث يعارضون ما فعلته حكومة بنيامين نتنياهو في انتهاك للحظر الأول على الرسائل اليهودية وهو تحريم القتل.

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سبب معارضة اليهود المتدينيين حرب إسرائيل في غزة.. فيديو

كشف الناقد الرياضي، عصام شلتوت، آخر التطورات في أزمة تصريحات محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي الأخيرة، والتي أشعلت فتيل الفتنة بينه وبين زملائه والمدير الفني.

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أكدت الدكتورة عبير عبدالقادر، الاستشاري الأسري، إن الأنانية والبخل من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق الصامت.

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خبيرة أسرية تحذر من إدمان الهاتف: يهدد بطلاق الزوجين (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد بقيمة 442 مليون دولار، من أصل 500 مليون دولار وهذا يؤكدا على تنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

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التنمية المحلية تكشف تفاصيل مشروعات الصعيد: تكلف 442 مليار جنيه (فيديو)

كشف مارتون ناجي، وزير الاقتصاد القومي في المجر، تفاصيل التعاون مع مصر، مؤكدًا: “أننا نسعى إلى كثير من الاستثمارات الجديدة والتعاون مع مصر، والآن لدينا 3 مشاريع رئيسية”.

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وزير اقتصاد المجر يكشف تفاصيل التعاون مع مصر المشروعات الجديدة (فيديو)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الاصطفاف الوطني بمثابة أمن قومي للدولة المصرية.

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"إسرائيل لو خلصت عليها ستتفرغ لنا".. بكري: المقاومة الفلسطينية تعمل لصالح مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية فور إعلان تشكيلها، ثم التقدم ببرنامجها لمجلس النواب، على أن يتم دراسة البرنامج وبلورته في تقرير يعرض على المجلس ومن ثم إصدار القرار النهائي فيه.

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إنشاء ودمج وتغيير.. بكري يفجر مفاجأة عن التشكيل الوزاري وحركة المحافظين (فيديو)

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعاني من نقص حاد في الخبرات العسكرية لأنه في الأصل شخص مدني وليس عسكريا.

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العربي للدراسات: اجتياح رفح غباء من الاحتلال ونتنياهو يريد إطالة أمد الحرب

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق آفاق التنمية الشاملة خلال العشر سنوات الماضية، مضيفًا أن المواطن ينتظر جني ثمار الإنجازات التي تحققت.

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د. وجدي زين الدين يطالب بالاهتمام بملف الصحة: المواطن صحيح البدن مصلحة للدولة

ذكرت وكالة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة بايدن حذرت إسرائيل بالأسابيع الأخيرة من فكرة حرب محدودة بلبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: إدارة بايدن حذرت إسرائيل من فكرة حرب محدودة بلبنان

أعلن حزب الله اللبناني تدميره التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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حزب الله: تدمير التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي