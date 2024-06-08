نشرة التوك شو.. "نوبات الهلع" تشل جسد مصطفى كامل.. وبشرى بشأن الطقس

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن المستلزمات الطبية تنفذ والوقود غير متوفر ولدينا مشكلة كبرى في الحصول على المياه، مشيرا إلى أن مياه الصرف الصحي تسللت إلى المياه الجوفية في قطاع غزة، وأتوقع ظهور مرض الكوليرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب المياه الصالحة للشرب.

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"الأونروا" تحذر من ظهور وباء الكوليرا الفتاك في غزة



وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة مواساة للاعب الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي بعد لومه على الإعلام بسبب السؤال عن من يحرس مرمى منتخب مصر دون أن يقول له أحد “حمدالله على السلامة بعد عودته من الإ صابة”

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عيب يا جماعة.. ياسمين عز توجه رسالة مواساة لمحمد الشناوي (فيديو)



علق الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على رفض الفنان مصطفى كامل العلاج بالخارج قائلا: “رجل وطني وبيحب طب بلده”.

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"نوبات الهلع" تشل جسد مصطفى كامل.. و"نقابة الموسيقيين" تعلق على رفضه العلاج بالخارج



كشفت الإعلامية ياسمين عز، عن بعض النصائح للسيدات المطلقات، مشيرة إلى أن هناك ما يعرف بـ"اتيكيت الطلاق" للسيدات، ويوجد فيه عدة نقاط مهمة، يجب أخذها في الاعتبار.

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أتيكيت الطلاق| ياسمين عز توجه نصائح للمطلقات.. غيري اسمه على تليفونك (فيديو)



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن بشرى بشأن حالة الطقس، قائلة: "الطقس سيشهد غدًا السبت انخفاضًا في درجات الحرارة مقارنةً بيوم الجمعة.

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كشف الإعلامي عمرو أديب، أن أهم شيء في اختيار الحكومة الجديدة بعناية وأن يكوم هناك دم جديد، ونحتاج من الوزراء الجدد نتائج ملموسة على الأرض يشعر بها المواطن.

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عمرو أديب عن الحكومة الجديدة: محتاجين سوبر مان مش وزراء (فيديو)



قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن علينا الاهتمام بذكر الله سبحانه وتعالي والتهليل والتكبير والتحميد خلال الأيام العشر من ذي الحجة.. الذكر هو أفضل الأعمال وليس الأمر مقتصرا على اللسان ولكن العمل بهذا الذكر ومراقبة الله فى كل أعمالنا".

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الإفتاء تكشف أفضل الأعمال خلال الأيام العشر من ذي الحجة (فيديو)



كشف الفنان أحمد حاتم عن تفاصيل فيلم “المنبر”، قائلا: "فيلم المنبر يجسد الدور الوطني للأزهر الشريف، ضد الاحتلال الانجليزي والعدوان على مصر عبر التاريخ".

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يجسد الدور الوطني للأزهر.. أحمد حاتم يكشف تفاصيل فيلم “المنبر” (فيديو)

