محمد قشقوش: نتنياهو سيعتبر أن ما حدث من تحرير 4 محتجزين انتصار

أكد اللواء محمد قشقوش المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق شيئا من وعوده بالقضاء على المقاومة فضلا عن إطلاق عبارة المناطق الآمنة، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي قسم قطاع غزة لعدد من المراحل بداية من العمليات العسكرية في الشمال ومن ثم مناطق الوسط وصولًا إلى جنوب القطاع.

عبارات المربعات الامنة

وأضاف اللواء محمد قشقوش، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة "الحياة"، أن إطلاق عبارات المربعات الامنة هو كذبة أمنة وتحولت الآن لمصطلحات مناطق والامريكان يسيروا في هذا السياق، منوهًا بأن تحرير أربع محتجزين من مخيم النصيرات بعد مجزرة جديدة خلال 247 يوما هي نسبة لا تذكر.

وتابع: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعتبر أن ما حدث من تحرير 4 محتجزين كأنه أنجز الكثير من المهمة وسيعتبرونه انتصار".

ونوه اللواء دكتور محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتجية، بأنه منذ 7 أكتوبر وبتقسيم هذه الفترة إلى مراحل قام الجيش الإسرائيلي بالهجوم من شمال قطاع غزة إلى الوسط إلى الجنوب، ومن ثم إدعاء أن رفح هي الملاذ الأخير لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

وأضاف أن الوصول إلى جانب رفح وتطويق رفح، وهو ما جعل القوات الإسرائيلية ملامسة لمحور فلاديفيا، في اعتقاد أنه هذه البقية والنخبة من حماس والقضاء عليهم يعني القضاء على قيادات حماس، مشيرًا إلى ان إسرائيل لم تستطيع القضاء على حماس أو قيادات حماس.