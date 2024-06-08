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السبت 08 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

كرم جبر يوجه رسالة إلى قصواء الخلالي بعد تعرضها لحملة اضطها صهيونية

كرم جبر، رئيس المجلس
كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أعلن تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ضد ما تتعرض له من حملة اضطهاد ممنهجة، من مراكز إعلام ووسائل إعلام أمريكية.

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قصواء الخلال تكشف تفاصيل تعرضها لاستهداف صهيوني بسبب غزة (فيديو)

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قصواء الخلالي تتصدر محركات البحث بعد هجوم الإعلام الأمريكي الصهيوني عليها لموقفها ضد الاحتلال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"، السبت، أن قصواء تعرضت لإجراءات قمعية تشمل حجب بث البرنامج، وإغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها، وتحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، وتلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية.

وأكد أن الإعلام المصري يسير صوب اتجاهات الدولة وأدى لتغيير مواقف عدائية من المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية بعد 7 اكتوبر الماضي، والموقف الآن انقلب رأسا على عقب.

وأوضح أن القانون الدولي يقر حقوق الحريات ويعتبر أن أهم ركائز حقوق الإنسان هو حرية التعبير، وبرنامج في المساء مع قصواء عظم هذا الأمر، مشيرا إلى كل القوانين تعزم حرية نقل المعلومات وتداولها.

برنامج قصواء يفضح جرائم الكيان الصهيوني

وأشار إلى أن الكراهية لا يصنعها برنامج يكشف فضائح الكيان الصهيوني بل ما يصنعها هو تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين الهمجية بشأن اتخاذ إجراءات العنف ضد الفلسطينيين، و اقوالهم و افعالهم.

وأكد إن اسرائيل صنعت الكراهية في المنطقة منذ فترات طويلة، والرأي العام نتيجة الاعلان التنويري اتخذ موقف ضد أفعالهم.

وواصل أنه على الإعلام الغربي أن يحاسب وزير الثقافة الإسرائيلي الذي قال إنه يجب البحث عن وسائل أكثر إيلامًا في قتل الفلسطينيين

وتابع: " استمري ومهمتنا الدفاع عن الاعلاميين، وسنشارك في اجتماعات اتحاد الإعلاميين العرب و سنطرح هذه القضية، وهذا واجب علينا واحييكي وأشد على يدك، ولا تهابي أي شيء".

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