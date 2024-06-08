أسامة كمال: الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة كاملة من باب التغيير

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن كل الحديث الدائر عن عدد الوزراء الذي سيتم تغيرهم وشكل الوزارات وهو يندرج تحت التكهنات والتسريبات، موضحًا أن أشخاص الوزراء الحاليين جميعهم لهم الاحترام وكان لهم النجاحات والاخفاقات.

الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة بالكامل

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة بالكامل من باب التغيير، مؤكدًا أن لا يعتقد أن الشعب المصري يرى أن الحكومة القادمة هي الأفضل؛ لأنهم لا يعرفون من هو القادم من الوزراء ولا يعرفون قدراتهم، مشددًا على أن كل الاحترام لوزراء الحكومة المستقيلية ولا أحد ينجح دائمًا ولا أحد يخفق دائمًا.

وأشار إلى أنه يتمنى في الأيام القليلة المتبقية لحين تشكيل الحكومة الجديدة وأن الحديث الدائر أنه سيتم تشكيلها وإعلانها الثلاثاء أو الأربعاء، أن يستمر الوزراء الحاليين في عملهم حتى أخر لحظة ومتمسكين في عملهم بأن يكون العمل على أفضل وجه ممكن، وشرف الإنسان خدمة وطنه في منصب وزاري، مضيفًا: "هو معالي الوزير وهيفضل معالي الوزير ولابد أن يقوم بدورهم على أكمل وجه".

وشدد على أنه عند ظهور الوزراء في حوارات تلفزيونية أو مداخلات هاتفية لابد التطرق للحقيقة كاملة ولا يتركون مجال للشائعات وتقارير تؤكد معلومات لم يتم التصريح به على لسان المسؤولين.