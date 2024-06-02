وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بميناء الدخيلة

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

وقام الوزير بزيارة لمينائي الإسكندرية والدخيلة تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة في إطار متابعة مشروع إنشاء محور السخنة - الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير.

بالإضافة تفقد محطة تحيا مصر متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية التي تم افتتاحها رئاسيا في 15 يونيو 2023 وكان في استقبال وزير النقل اللواء/ نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وقيادات الميناء واللواء/ رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء/ حسن الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

ميناء الإسكندرية

بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 47 % والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن إضافة / السنة.

ثم توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة والتي تقوم بتنفيذها احدى شركات القطاع الخاص وذلك في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات وزارة النقل.

وأطلع وزير النقل، على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 91% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 98% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.28 مليون م2 ويتكون من : محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون MSC كوسكو وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.

كما تابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير حيث يتم تنفيذها بعدد خمس حواجز في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كل الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وحيث ياتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الأسكندرية الكبير و حيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 18.5% إذ تم الانتهاء من 20.1% من الحاجز الشرقي و 28.1 % من الحاجز الشمالي و 21.6% من الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.

واطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

ثم توجه وزير النقل لتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية حيث أشاد الوزير بالجهد المبذول من العاملين بالمحطة منذ بدء التشغيل الفعلي لها وافتتاحها رئاسيا في 15 يونيو 2023 حتى الآن وحيث يعد ما يتحقق الآن بالمحطة تتويج لمجهود عملاق و عمل دؤوب وكفاح مستمر على محاور عدة بالتوازي سواء في إنشاء وتشييد البنية التحتية من ساحات وأرصفة ذات مواصفات عالمية تستوعب الجيل الرابع من السفن و الناقلات العملاقة وتركيب أحدث المعدات صديقة للبيئة لتداول البضائع مع تركيب منظومة قياسية لتكنولوجيا المعلومات وتجهيز أطقم التشغيل و دمجها ضمن خطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج البلاد ، كما هنأهم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك و نقل لهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجهد المبذول على مدار العام و الذى انعكس بدورة في معدلات أداء المحطة حيث ساهمت المحطة في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 39% .

كما حصلت محطة تحيا مصر على المركز الرابع من حيث الإنتاجية و المركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على أدارتها شركة CMA CGM الفرنسية على مستوي أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط و التي تصل الى 50 محطة على مستوى العالم .

كما شهد وزير النقل خلال زيارته التفقدية استقبال المحطة للسفينتين CMA CGM IVANHOE و AITOLIKOS.



واطلع على معدلات استقبال السفن خلال الفترة الماضية والتي منها استقبال المحطة خلال الأيام القليلة الماضية لسفينتين على رصيفها الشمالى أحدهما السفينة (APOLLON ) التابعة للخط الملاحى CMA و هي أكبر سفينة حاويات دخلت ميناء الإسكندرية حتى الأن حيث يبلغ طولها ( 366) مترا وعرضها ( 51) مترا غاطس يصل إلى ( 14) مترا وحمولتها الكلية ( 156) ألف طن بما يعادل أكثر من (15) ألف حاوية مكافأة مما يشير الى تطور أعمال التشغيل بالمحطة و قدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن .

كما تابع عمليات الشحن والتفريغ على رصيف المحطة، و نقل الحاويات الى الساحات و تستيفها و كذلك أماكن الحاويات المبردة ومناطق الحاويات الترانزيت ثم منطقة الفحص الجمركي للتأكد من سلامة الإجراءات و سيرها على النحو السليم .

كما قام الوزير بالمرور على محطة شحن الحاويات بالقطارات (Railway container Station ) و تابع أعمال تنفيذ المحطة واستمع لشرح الشركات المنفذة للمشروع و المخطط الزمنى لإنهاء البنية التحية يوليو القادم، حيث ستقوم محطة شحن القطارات بربط محطة تحيا مصر بكل موانئ الجمهورية و الموانىء الجافة ومتوقع أن يصل حجم التداول الى 7500 حاوية شهريا، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.