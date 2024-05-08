شراكة بين "كوميرا" وبلتون القابضة لتطوير القطاع المالي في مصر

قالت شركة بلتون المالية في بيان للبورصة، إن شركة كوميرا المالية القابضة أعلنت عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة بلتون القابضة، بهدف تغيير وتطوير القطاع المالي في مصر.

أضافت الشركة في بيان للبورصة أنه يتم ذلك من خلال تسريع التحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء من خلال حلولها الرقمية المبتكرة.

أشارت إلى أنها ستتعاون كل من شركة كوميرا وشركة بلتون معا على تطوير وتنفيذ منتجات جديدة ومتطورة بهدف تحسين تجربة العملاء في مجالات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل سلاسل التدوريد.

وتهدف الشركتان إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة و إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة لإطلاق منتجات تمويلية جديدة في مصر ودول الشرق الأوسط.

في سياق آخر، سبق وأن أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن قيام شركة كاش للتمويل متناهي الصغر -تابعة- بتوقيع اتفاق تعاون مع صندوق التحدي لتوظيف الشباب، لإطلاق مشروع لدعم رواد الأعمال بقيمة 60 مليون جنيه.

قالت الشركة في بيان للبورصة إن المبادرة تهدف إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وبالأخص من الشباب والسيدات في بداية مسيراتهم المهنية.

ومن المقرر إرسال فروع الشركة المتنقلة إلى الكثير من القرى لتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة من المبادرة.

ويؤكد البيان، أن مشروع دعم رواد الأعمال يتضمن خلق 2500 فرصة عمل للشاب.

يشار إلى أن بلتون المالية القابضة، حققت صافي ربح بلغ 85.77 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 139.88 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى إلى 956.52 مليون جنيه، مقابل إيرادات قدرها 257.66 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.