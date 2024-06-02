دار الإفتاء تُطلق صفحة خاصة بمناسك الحج والعمرة

أطلقت دار الإفتاء المصرية صفحةً خاصة بمناسك الحج والعمرة على بوَّابتها الإلكترونية خدمةً منها لحجاج بيت الله الحرام، وذلك مواكبةً لعصر الرَّقْمَنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تيسير المناسك وشرحها والإجابة عن كل ما يَشغل أذهان ضيوف الرحمن.

وتُعنى هذه الصفحة بنشر كلِّ ما يتعلَّق بأعمال الحجِّ والعمرة وزيارة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، كما تحتوي على فتاوى معتمدة من دار الإفتاء المصرية في كلِّ المسائل التفصيلية الخاصة بهذه الشعائر، وذلك في ظلِّ الأيَّام المباركة والمكانة السامية لهذا الركن العظيم ونفحات المولى ومِنَّتِه على المسلمين.

معلومات ونصائح للحجاج بداية من الاستعداد لهذه الرحلة المباركة

فيما تقدم الصفحةُ معلوماتٍ ونصائحَ للحجَّاج بدايةً من الاستعداد لهذه الرحلة المباركة، ثم أعمال الحج ومناسكه من أحكام الإحرام والطواف والسعي، وما يتعلَّق بالمكوث بمِنًى يومَ التروية والمبيت بها ليلةَ عرفة، ثم الوقوف بعرفة حتى الإفاضة إلى المزدلفة، والمبيت بمنًى أيام التشريق حتى انتهاء المناسك بطواف الوداع، وأيضًا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة.

وتتيح الصفحة كذلك تحميل وقراءة كتاب "الحج والعمرة" الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال بوابة دار الإفتاء المصرية الإلكترونية أو التطبيق الإلكتروني، وهو من إصدارات الدار المتخصصة في هذا الشأن.

كما تخصِّص الصفحةُ ركنًا خاصًّا للمرأة، وأتاحت في هذا الركن كلَّ ما يتعلق بالنساء المُحرمات وكل الأحكام الخاصة بها طوال فترة الحج ومناسكه.

وفي إطار ذي شأن قامت دار الإفتاء كذلك بتحديث تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية ليكون ملائمًا لهذه المناسبة بإظهار فتاوى أشهر الحج، كما تم إضافة قسم المرئيات للتطبيق يحتوي على فيديوهات "موشن جرافك" تشرح الحج خطوة بخطوة ليكون دليلًا إرشاديًّا للحجاج، مع إفراد جزء خاص بشعيرة زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل ما يتعلق بها من مستحبات وأدعية مأثورة وفتاوى ومرئيات.

كذلك أتاحت الدار من خلال تطبيقها الإلكتروني نظام الرسائل الصوتية في خدمة (سجل سؤالك) على مدار 24 ساعة طوال فترة موسم الحج؛ لمساعدة غير القادرين على الكتابة، حيث يقوم المستخدم بتسجيل سؤاله في رسالة صوتية ويتمُّ الرد عليه برسالة صوتية يسمعها المستفتي.

رابط الصفحة: https://www.dar-alifta.org/ar/hajj