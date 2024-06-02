إمداد قرية القناوية شمال قنا بمركبة لنقل المواطنين

أزمة فى النقل الداخلي..

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، بتدبير مركبة، لنقل ركاب قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، من خارج القرية إلى وسطها.

وإشتكي السكان من عدم وجود وسيلة مواصلات تقلهم إلى داخل القرية، بسبب رفض سائقي الأجرة توصيل الركاب إلى داخل القرية وإنزالهم أمام مدخلها.

واستجاب المحافظ، واجتمع اليوم الأحد، العقيد هاني مرسي وكيل مرور قنا، ومحمد حسن عطاالله مدير مواقف المحافظة وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي .

اجتماع المحافظ

نبه المحافظ، خلال الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود لضمان الانسياب المرورى المستمر ومنع الازدحام وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة الى المراكز والقرى المختلفة ومنع التزاحم في أوقات الذروة.

والتأكيد على تطبيق تعريفة الأجرة دون أى محاولات لاستغلال المواطنين والتفاعل مع الشكاوى والتعامل الفوري معها على أن يتم تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين دون محاباة أو مجاملة وذلك بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية.

وفي وقت سابق، تعددت الشكاوي، من ندرة السيارات التي تقل المواطنين من مدينة قنا إلى مراكز ومدن شمال المحافظة، ومخالفة التعريفة من السائقين، وهو ما دفع المسؤولين إلى تشغيل سيارات مملوكة لهيئات حكومية على هذه الخطوط لإحتواء الأزمة.

وقبل شهرين، خصصت محافظة قنا، أرقامًا ساخنة، لتلقي شكاوي المواطنين، من مغالاة سائقي مركبات الأجرة بين مراكز ومدن المحافظة، بعد تحريك أسعاؤر الوقود وزيادة تعريفة الركوب.

وخصصت المحافظة الخط الساخن رقم 15541 أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة علي الأرقام: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.



وتفتقر محافظة قنا، إلى الشركات المنظمة لوسائل النقل الداخلي من وإلى عاصمة الإقليم ـــ مدينة قنا، إذ يتحمل سكان المراكز فى شمال وجنوب المحافظة معاناة كبيرة فى أوقات موسمية وخاصة في موسم المدراس والجامعات، فى الوصول إلى عاصمة المحافظة.

شكاوي المواطنين …

وفي سياق ذي صلة، باشر المحافظ ونائبه الدكتور حازم عمر، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، اليوم الأحد، استقبال أصحاب الشكاوى، بديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ، إن استقبال المواطنين، شبه اليومي، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

ونوه أن ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.