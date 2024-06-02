عبد اللاه: ملف الدعم العيني يحتاج لطرح المميزات والعيوب أمام المواطنين

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أنه بين وقت و آخر يثار النقاش حول موضوع تحويل الدعم من عيني الى نقدي أو الاستقرار على وجوده عيني كما هو حاليا ولذلك لابد من مناقشة هذا الموضوع مع مختلف الأطراف المعنية .

و أضاف المهندس داكر عبد اللاه، أن الحوار المجتمعي حول موضوع الاختيار بين الدعم النقدي والعيني سيساهم في التوصل إلى حلول مبتكرة ومقبولة من جميع الأطراف، مثل التدقيق أكثر في وصول الدعم لمستحقيه كما هو في برنامج تكافل وكرامة على سبيل المثال أو وضع آلية تضمن زيادة الدعم في حالات معينة مثل زيادة معدلات التضخم و ارتفاع السلع الاساسية بشكل متزايد .

وأشار داكر عبداللاه اللاه الى أن جلسات الحوار الوطني ستناقش قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما وهذا شئ يحسب للحكومة و الدولة ولابد من التوسع في طرح الموضوع للنقاش داخل الاحزاب السياسية ومجتمعات العمل الاهلي و مجتمعات الاعمال من غرف تجارية وغيرها و كذلك الاستماع الى رأي الخبرا والمتخصصين بالجامعات المصرية .

و أكد داكر عبد اللاه على أن الحكومة رغم كل التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنها تراعي الظروف المعيشية للمواطنين في أي قرار يتعلق بالدعم وكذلك زيادة الدعم للسلع الأساسية طوال السنوات الماضية منذ أزمة كورونا وحتى وقتنا الحالي.

وشدد داكر عبد اللاه على أن الشفافية والمشاركة المجتمعية هما المفتاح لضمان اتخاذ قرارات صائبة تتماشى مع مصالح المواطنين وتدعم استقرار المجتمع وبذلك يمكن تحقيق التوازن المطلوب بين الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدلة والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين.

و دعا الى ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها في تقديم الرأي والرأي الاخر حول الدعم العيني والنقدي من خلال وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة .