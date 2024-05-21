وزير الصحة يتابع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبوغالب بالنيل

انتشار جثث ٥ فتيات من إجمالي ١٦ فتاة

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأعمال الإسعافية، والخدمات الطبية المقدمة لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص من اعلى معدية أبوغالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، موجها برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في محيط الحادث .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، تمركز 8 سيارات في موقع البلاغ، مشيرة إلى أنه في حصيلة أولية تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وأسعف 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 وفيات وماتزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية وجاري المتابعة.

جدير بالذكر إن المعلومات الاولية تؤكدان أجهزة الإنقاذ النهري بوزارة الداخلية، تكثف عمليات البحث عن 16 فتاة مفقودة بحادث غرق ميكروباص سقط من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، فيما تم نقل متوفاة إلى المستشفى.

فيما تكثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها للبحث عن ناجين في حادث غرق معدية أبو غالب، عقب سقوط ميكروباص من أعلى المعدية في الرياح البحيري.

قد ورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة يفيد بغرق سيارة ميكروباص بالرياح البحيري في منشأة القناطر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري.

وخلال البحث وجمع المعلومات، تبين أن سيارة ميكروباص محملة بفتيات، يعملن في إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية بالرياح البحيري سقطت السيارة بالمياه، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، وتم إنقاذ ما يقرب من 5 فتيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري مواصلة عمليات البحث.