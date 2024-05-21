حملات مكثفة لضبط التكاتك المخالفة بشوارع شبين الكوم

أشار اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى استمرار تكثيف الجهود بنطاق الوحدات المحلية لتحقيق الانضباط العام للشارع لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

استمرار الحملات علي مركبات التوكتوك..

ومشدداً على المتابعة المستمرة في هذا الشأن للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.



حيث قامت اليوم حملة مكبرة برئاسة اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، هناء عقيلة رئيس حي غرب، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم ، أسفرت عن ضبط والتحفظ علي عدة مركبات توكتوك مخالفة تسير عكس الاتجاه وتعيق الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية وغير ملتزمة بضوابط المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتسهيل الحركة المرورية وإعادة الانضباط للشارع.



ووجه محافظ المنوفية رؤساء الاحياء بالتنسيق مع إدارة المرور للمتابعة اليومية ومواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة والالتزام بخطوط السير وعدم اعاقة الحركة المرورية والتعامل الفوري حيال اي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالف المخالفين.

وتهيب محافظة المنوفية بسائقي مركبات التوكتك الالتزام بالاشتراطات القانونية وخطوط السير لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.