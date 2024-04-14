مصرع وإصابة 5 أشخاص أثناء عبورهم الطريق بإيتاي البارود

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين بكسور وكدمات وإشتباه نزيف بالمخ، صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق الزراعي الأسكندرية القاهرة، بدائرة مركز إيتاي البارود، تم نقل الجثتين إلي المشرحة والمصابين إلي مستشفي إيتاي البارود المركزي، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحاث، حيث أكدت المعاينة أنه أثناء عبور بعض الأشخاص الطريق الزراعي الأسكندرية القاهرة الزراعي، أمام قرية الشيخ محمد دائرة مركز إيتاي البارود، صدمتهم سيارة مسرعة، أسفرت الواقعة عن مصرع كل من س.م.12سنة، ه.م.14سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة ص.ع.70سنة، ز.ع.33سنة ويقيمون بكوم حمادة، م.أ.33سنة ويقيم بالمنوفية، بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم وإشتباه نزيف بالمخ .

تم نقل الجثث إلي المشرحة والمصابين إلي مستشفي إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.