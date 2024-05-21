تفاصيل إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالطالبية

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة دارت أحداثها في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، ونُقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمينة، أن مشاجرة نشبت بين طرفين، الأول تاجر (30 سنة) مصاب بجروح بالرأس، وحداد (38 سنة) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطرف ثاني ربة منزل (58 سنة) مصابة برش خرطوش بالساقين، وفران (40 سنة) مصاب برش خرطوش بالبطن والصدر، وفران (33 سنة) مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن والساقين.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي؛ يفيد فيه بنشوب مشاجرة بووقوع مصابين.

وأكدت التحقيقات أن المشاجرة وقعت بسبب لهو الأطفال، وألقي القبض على طرفي المشاجرة، وتم ضبط السلاح الناري المستخدم بمعرفة مفتش مباحث الطالبية العقيد سامح بدوي، والقوة المرافقة له، وتولت النيابة التحقيق.



انتشال 7 فتيات.. تفاصيل سقوط ميكروباص محملا بـ22 عاملة من معدية أبو غالب

استخرج الأهالي 7 فتيات بينهم متوفية من مياه النهر بـ"معدية أبو غالب الوسطانية" بمركز منشأة القناطر، إثر سقوط ميكروباص على متنها 22 فتاة عاملة في جمع وتغليف الفاكهة صباح اليوم.

مصدر أمني نفى استخراج أي جثامين حتى الآن مطالبًا وسائل الإعلام بانتظار البيانات الرسمية منعًا لإثارة الرأي العام وحرصًا على أهالي الضحايا.

شاهد عيان أفاد بأن الحادث أسفر عن 15 حالة وفاة مقابل 5 ناجيات في حين اكتفى المصدر الأمني بالتعليق "جاري حصر عدد الضحايا".

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد، بسقوط سيارة ميكروباص، محملة بالعمالة من معدية أبو غالب الوسطانية بمركز منشأة القناطر.



وانتقل رجال الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف، لانتشال الفتيات والسيارة قبل أن تجرفهم المياه لمكان بعيد.

وأكد شهود عيان، أن السيارة كانت قادمة من المناشي وكان يستقلها عدد من الفتيات العاملات بمحطة تصدير فاكهة.

وأضاف الشهود، أن الأهالي استخرجوا 7 فتيات من ضمنهم واحدة متوفية من مستقلي السيارة وما زال الباقي داخلها، وفر السائق هاربا.

تفاصيل تضرر سيدة من شاب ضرب زوجها وسرق هاتفه في القاهرة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص وبسؤال المجنى عليه (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "مصاب بجروح") إتهم (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وأقر بقيامه بشراء هاتف محمول المجنى عليه وعقب إستلامه فؤجى بوجود عطل به فحاول إعادته له مرة أخرى إلا أنه رفض فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض والإستيلاء على هاتفه المحمول وفر هارباً.. وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمسكنه.

القبض على سائق "نقل ذكي" تحرش بفتاة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية امن الجيزة، ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بإحدى الفتيات بالجيزة.. وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (إحدى الفتيات) بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بمحاولة التحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة الفيوم) والسيارة المستخدمة فى الواقعة.