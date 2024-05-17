عم ضحية حادث عصام صاصا يكشف مفاجأة عن الواقعة (فيديو)

أكد الحاج عبد السلام محمود، عم ضحية حادث مؤدي المهرجانات عصام صاصا، رفض العائلة حضور المتهم لتقديم واجب العزاء، موضحًا أن الضحية كانت له منزلة كبيرة جدا في قلوب أهل بلدته ويعول أسرتين والأجواء يسودها القلق والتوتر والانفعالات.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس: “نحتسبه شهيد، لكن الضحية لم يكن يعبر الطريق وقت الحادث كما قيل في وسائل الإعلام ولكن كان واقفا على إحدى جنبات الطريق الدائري في انتظار سيارة الشركة التي تقله إلى مقر عمله”.

تابع: راضون بقضاء الله وقدر ولا نعترض عليه ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لله وأنا إليه راجعون".

وانهار محمد مفتاح شقيق ضحية مؤدي المهرجانات عصام صاصا، على الهواء، قائلا: عايز حق أخويا ومش فارق معايا المتهم مشهور أو لأ"، مؤكدًا أن شقيقة يعتاد الخروج من البيت يوم السبت للعمل ويعود إلى منزله مساء الخميس.

إخلاء سبيل عصام صاصا

قررت نيابة العمرانية إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، لإدانته بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بالجيزة بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه صباح باكر على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وتسليم المتهم لقسم الشرطة لتنفيذ القرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عصام صاصا كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ80 كم/س، وأنه جارٍ مراجعة الإدارة العامة للمرور في سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.

وأضاف عصام صاصا، وقفت لحد الشرطة ما جت ومهربتش، ومكنتش قاصد أموته، وهو كان بيعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة في طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري، وأنا كنت جاي من المعادي والحادثة حصلت الساعة 7 ونص.

وأوضح عصام صاصا، إنه كان عائدًا من المعادي ومتجهًا إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام، مشيرًا إلى أن الحادث وقع أمام محطة أون ذا رن، موضحًا: كنت جاي من المعادي متجهًا لبيتي في حدائق الأهرام وعند بنزينة أون ذا رن حصلت الحادثة على الدائري، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالى ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.