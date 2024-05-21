طلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم 

امتحانات نهاية العام .. يؤدي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي بشعبتيه (العلمي و الأدبي) بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ولمدة ثلاث ساعات، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

وكان قد شدد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدم حيازة الطلاب أى أجهزة إلكترونية أثناء دخول اللجان، منبهًا على توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية، والاهتمام بتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميًا.

فيما نبه بالحفاظ على سلامة وسرية أوراق الأسئلة بداية من استلامها من مركز توزيع الأسئلة وحتى تسليمها للجان مع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لفتح مظاريف الأسئلة.

ووجه بالإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان وضمان عدم تكدس الطلاب أمام اللجان، مشددًا على مقاومة حالات الغش داخل اللجان وتطبيق القرارات الوزارية الواردة بهذا الشأن وعدم التهاون مع حالات الشغب وتطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم مع تلك الحالات.

يُذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، يوم الخميس 23 مايو الجاري، وذلك بأداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.