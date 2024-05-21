وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري أمس الإثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل كافة قطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وممثلي الجهات المعنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الاجتماعات الماضية ، من بينها الموقف التنفيذي للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث تم تجهيز 13 مستشفى بمحافظة الفيوم بالمعدات والأجهزة الفنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتجهيز 2 غرفة مديرية شئون صحية بالمحافظات بالمعدات والأجهزة الفنية للشبكة لصالح تكامل الدوائر الصحية بالمحافظات، كما تم تجهيز الغرفة المركزية للشبكة بمقر الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالمعدات والأجهزة القنية للشبكة الوطنية، فضلاً عن توريد 100 جهاز لاسلكي.

وتابع "عبدالغفار" أنه جاري التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية للاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة (التحليل، الذكاء الاصطناعي) بمركز البيانات الحكومي التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بتكليف من رئيس الجمهورية والخاصة باستضافة كافة بيانات القطاع الصحي داخل مركز البيانات الحكومي، كما أنه سيتم الربط بين الغرفتين فور الانتهاء من الغرفة المركزية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه جاري التنسيق مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لصالح ميكنة مركز أورام كفر الشيخ، وتجهيز مستشفى العلمين النموذجي، كما أنه جاري التنسيق من قبل الأمانة مع الجهات المعنية لإدراج التكلفة المالية لعدد 18 مستشفى آخرين للبدء في تطبيق الميكنة بهم، موضحاً أنه تم الانتهاء من المقايسات المالية والفنية لـ عدد 3 مستشفيات تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية(العباسية، الخانكة، مصر الجديدة)، وجاري دراسة باقي المنظومة الخاصة بالصحة النفسية مع الشركات العاملة في ذات المجال.

وقال "عبدالغفار" إنه تم تجهيز 9 مستشفى ومعهد تعليمي تابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تضمنوا مستشفيات (أحمد ماهر، الجمهورية، دمنهور،المطرية)، ومعاهد (الرمد التذكاري، السمع والكلام، الكبد الجديد، القلب القومي بإمبابة، القلب بالكيت كات)، وذلك بالمعدات والأجهزة الفنية للشبكة، لافتاً إلى جاهزية استضافة قواعد بيانات مشروعات ميكنة (HMIS) للمستشفيات والمعاهد التعليمية سابقة الذكر.

وأفاد "عبدالغفار" أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستضافة منظومات إدارة المستشفيات واستكمال العمل بمنظومات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والعمل على تقييم التجارب والتحول لمرحلة التنفيذ الفعلي، وذلك في إطار محور التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من النسخة الأولية للحل الفني الخاص بميكنة القوافل الطبية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع كافة المعنيين من الوزارة بسرعة الانتهاء من تطوير البنية التحتية وتطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية في كافة المحافظات، وتحقيق أقصى استفادة من منظومة الطوارئ والسلامة العامة، مؤكداً تكثيف العمل من خلال كافة الجهات التابعة للوزارة لتنفيذ استراتيجيتها لميكنة كافة أذرع المنظومة الصحية من خلال فكر حديث ومطور، كما أكد على أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل من تطوير البنية التحتية الذي تتبناه الدولة لميكنة ورقمنة كافة المنظومة الصحية وتحقيق الحوكمة التامة لمتابعة المرضى عن كثب بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم.