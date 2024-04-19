قرية بالدقهلية تتشح بالسواد بعد مصرع 8 من أسرة واحدة في انقلاب ميكروباص

اتشحت قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بالسواد حزنًا على مصرع 8 من أسرة واحدة من أبناء القرية إثرحادث سير وقع ناحية طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية وهم فى طريق عودتهم من حفل زفاف إبنتهم بالقاهرة .

وانتهى أهالي فرية ميت العامل منذ قليل من تجهيز8 نعوش لضحايا الحادث وينتظرون وصول الجثامين، والمشاركة في تشييع جنازاتهم لمثواهم الأخير.

ومن المقررتشييع جثامين الضحايا من المساجد فوروصول الجثامين من مشرحة مستشفي بنها العام .

حيث يشهد مسقط رأسهم حاليا تجمعات من الأهالي بمحيط المساجد وسط حالة من الحزن الشديد.

والمتوفون هم : علية عبد العزيز الملا وعفت عبد العزيز الملا وابنها طارق عوض الله واميره عزت عبد العزيز وياسمين عمر عبد العزيز وسالي عماد عبد العزيز الملا وابنها الطفب محمد عبدالحميد.