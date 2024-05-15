نادين طارق خلف القضبان 15 يومًا بتهمة الفسق والفجور

جددت جهات التحقيق في الجيزة، حبس البلوجر نادين طارق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة ممارسة الفسق والفجور ونشر فيديوهات مخلة وقول إيحاءات منافية للآداب العامة.

اتهامات الفسق والفجور

تأتي هذه الخطوة بعد إلقاء القبض على نادين طارق من قبل أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة، عقب تلقيها معلومات تفيد بنشرها فيديوهات خادشة للحياء تتضمن إيحاءات منافية للآداب العامة.

أثارت فيديوهات نادين طارق جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض محتواها غير أخلاقي ومخالفًا للقيم والعادات المصرية.

التحقيق مع نادين طارق

تواصل جهات التحقيق استجواب نادين طارق للوقوف على ملابسات القضية، ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مصيرها بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.

وفي سياق منفصل ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عامل في مخبز بلدي؛ في واقعة اتهامه بقتل شاب بطلق ناري بالصدر في مشاجرة وقعت أحداثها بمدينة الزقازيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، بوصول« محمد. و» 21 عاما، عامل دليفري، مقيم بنطاق قسم أول الزقازيق، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالصدر، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وبالفحص تبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم «حميدو. م . ح» 25 عامًا، عامل في مخبز بادي، مقيم نطاق قسم أول الزقازيق، بسبب خلافات مالية على إصلاح دراجة نارية، وتطورت المشادة إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل الأول على يد الثاني.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط قسم أول الزقازيق من ملاحقة المتهم فور ارتكابه الواقعة وضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، كما تم ضبط 3 من أصدقائه لقيامهم بمساعدته فى الفرار بواسطة «توكتوك» بعد ارتكابه الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم على ذمة التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان للتشريح لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها ومدى ضلوع كل متهم في الواقعة.