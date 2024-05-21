ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة الاحتيال على المواطنين بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية بتهمة إدارة كيان تعليمي، وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية

وأوضحت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام أحد الأشخاص- له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية مزورة – مجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين احتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سائق سيارة تابعة لشركة نقل ذكي تحرش بفتاة بالهرم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بإحدى الفتيات بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ،بلاغا من إحدى الفتيات، بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بمحاولة التحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بمحافظة الفيوم، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

القبض على محاسب مزق جسد عامل بحلوان بسبب هاتف محمول

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من محاسب لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة حلوان. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وأقر بقيامه بشراء هاتف محمول المجني عليه وعقب استلامه فوجئ بوجود عطل به فحاول إعادته له مرة أخرى إلا أنه رفض فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء على هاتفه المحمول وفر هاربًا.

وبالفحص وبسؤال المجنى عليه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "مصاب بجروح" اتهم محاسبا بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمسكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.