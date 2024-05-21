صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية بقرية سند بالعامرية

ضمت ٩ تخصصات

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية سند3 يومي الأحد و الاثنين 19 و 20 مايو بوحدة سند 3 الصحية بمنطقة العامرية بالاسكندرية، والتي تبعد 17كم عن مستشفي العامرية العام.



القافلة تضم٩ تخصصات

وصرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٦ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت سيادتها أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1622 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 10 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

حياة كريمة

فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 227 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 199 تحليلاً بمعمل الطفيليات و4 أشعة سينية علاوة على فحص 219 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 546 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

و في سياق اخر اعلنت ادارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن تواجد نوادي المرأة داخل الوحدات الصحية بالمناطق الطبية و إدارة برج العرب الصحية. وقد أوضحت الدكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنظيم الأسرة ان نوادى المرأة يصل عددها إلى 57 نادى مجهز ويقوم مشرفات تلك النوادى بالعديد من الأنشطة لخدمة المرأة من الجانب الصحي و النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي عن طريق عقد ندوات تثقيفية و توعوية لرفع الوعى المجتمعى بكل ما يخص الجانب الصحى للمرأة و الأسرة، بالإضافة لوجود فصول محو الأمية و ورش تدريبية لتعليم السيدات حرف يدوية متنوعة مثل الخياطة و التريكو والخرز والسجاد اليدوى وزراعة الأسطح و البامبو والعديد من الحرف الأخرى كما يتم مساعدة عضوات نوادي المرأة في التسويق لمنتجاتهن عن طريق المشاركة في معارض مختلفة لعرض المنتجات و ذلك من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة و مساعدتها فى تحسين دخل الأسرة ومما ينعكس ايجابياً على تنظيم الأسرة.

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