شقيق ضحية حادث عصام صاصا: القضاء هيجبلي حقي (فيديو)

كشف جمعة مفتاح، شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا، عن تفاصيل الحادث، قائلا: "أنا معرفتش ان عصام صاصا اللي عمل في اخويا كدة غير لما روحت المستشفى ومن الصحفيين”.

وقال جمعة مفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”: “أنا معرفش ان عصام صاصا أنه أتسبب في حادث أخويا، ولكن اللي وصل والدتي المستشفى تبع عصام صاصا واللي اتواصل معايا كانوا تبعوا وانا مكنتش عارف وقالولي ان أخويا مات شهيد”.

وتابع شقيق ضحية حادث عصام صاصا، أنه واثق في ان القضاء المصري هيجيب حق أخويا من اي شخص، وغير صحيح أنه تفاوضنا عشان نسامح في دم أخويا .

وأوضح: “أخويا سواق عنده 40 سنة ولديه 4 أطفال” متابعا: "شكل اخويا عند الغسل، كان صعب نتيجة الحادث .. أخويا كان أطيب خلق الله والقرية كلها زعلانة عليه وواثقين في القضاء المصري”.

فاجأ مغني المهرجانات عصام صاصا الجمهور بأول تعليق له على أزمته الأخيرة بعد الإفراج عنه في واقعة دهس شخص مجهول يُدعى "مفتاح"، أعلى دائري المنيب أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن وفاته، وجاء ذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



أول تعليق من عصام صاصا بعد الإفراج عنه في واقعة القتل الخطأ



وكتب عصام صاصا: "الحمد لله على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت".

وأضاف مغني المهرجانات: "ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرا لكل اخواتي اللي سألوا عليا وشكرا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة إن عصام عمره ما يأذي حد بس ده قضاء ربنا".

واختتم عصام كلامه في منشور آخر قائلًا: "أنا طبعا ليا حق الرد بس أنا فعلا تعبان جدا واللي أنا فيه مش سهل، ياريت تقدروا ده ولما أحس إني بقيت أحسن شوية، هوضح كل حاجة".

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ألقت القبض على عصام صاصا بتهمة القتل الخطأ، بعدما دهس مواطنًا بسيارته أعلى الطريق الدائري ناحية قسم شرطة الطالبية.



وأفادت تحريات الشرطة بأن الضحية يُدعى أحمد مفتاح، سائق، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وكان واقفًا أعلى الطريق الدائري ليدهسه عصام صاصا بسيارته التي كان يقودها بسرعة طائشة، وتحفظ الأهالي عليه واستدعوا الشرطة.