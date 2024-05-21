انتشال جثتي فتاتين من ضحايا سقوط سيارة بمعدية منشأة القناطر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في انتشال جثتين لفتاتين غرقا عقب سقوط ميكروباص من معدية في مياه الرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، ليرتفع عدد الضحايا إلى 3 ضحايا، ويواصل رجال الضفادع البشرية البحث عن المفقودين.

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال 10 فتيات على قيد الحياة عقب سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه الرياح البحيري تقل فتيات عمال بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط ميكروباص من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهم محافظة المنوفية، وجرى انتشال 10 فتيات على قيد الحياة وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن السيارة التي سقطت بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر "معدية أبو غالب"، كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية، يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة، وخلال نقل السيارة عبر المعدية من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، سقطت السيارة بالمياه، وتمكن الأهالي من استخراج 10 فتيات حتى الآن وإنقاذهن.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الضحايا حيث يتواجد عدد من القيادات الأمنية لمتابعة عمليات الإنقاذ.

