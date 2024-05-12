نجاة 14 راكب من الغرق في حادث إنقلاب ميكروباص بترعة ببني سويف

أنقذت العناية الإلهية 14 راكبا في بني سويف من الموت، بعدما سقطت سيارة "ميكروباص" كانوا يستقلونها في ترعة متاخمة للطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، بالقرب من مدخل قرية باروط التابعة لدائرة مركز بني سويف، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة المشروع بطريق بني سويف ـ ببا الزراعي بالقرب من عزبة الوقف، نتج عنه إصابة 8 أشخاص.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: محمد أحمد محمد 62 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أمينة سيد بدوي 21 عامًا، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، سامية محمود إسماعيل 49 عامًا، اشتباه كسرفي القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، آلاء سيد عبد الفتاح 24 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كلا من، أحمد جمال شحاته 25 عامًا، بجروح وسحجات متفرقة، إسراء جنيدي حسن 22 عامًا، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، شيماء إسماعيل محمد 21 عامًا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، حسني زكريا بريك 64 عامًا، مصابة باشتباه كسرفي القدم اليسرى، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم اجراء الاسعافات الأولية للمصابين، تحت إشراف الدكتور عماد البنا، مدير عام مستشفى بني سويف الجامعي، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم.