مدير مستشفيات بنها يوجه بتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي

عقد الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها اجتماعا مع رؤساء الاقسام الاداريه بحضور محمود صيام مدير عام الشئون الإدارية والمالية والدكتور ياسر دسوقى نائب مدير المستشفيات للشؤون الاداريه.

ناقش الاجتماع مجموعة من الأعمال والوقوف على المستجدات من أجل تحسين الاداء وازالة اى معوقات تعوق سير العمل للارتقاء بالمنظومة الصحيه وتقديم خدمه طبيه متميزه لجميع المرضى.



وأوصى بتقديم المقترحات ووضع خطه استراتيجيه لتطوير الأداء عن كل ادارة وقسم

وأكد الدخاخنى إن الارتقاء بالمنظومه الاداريه لمستوى أعلى يأتى طبقا لتوجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها وتحقيقيا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للاعتماد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والارتقاء بالمنظومه الصحيه طبيا وفنيا واداريا قانونيا.



واستمع المدير التنفيذي لجميع المشكلات والمعوقات التى تواجه رؤساء الاقسام وأمر بحلها فى اسرع وقت بالتنسيق مع

إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات جامعة بنها.