سقوط ميكروباص محمل بـ20 عاملة في الرياح البحيري بمنشاة القناطر.. صور

مأساة على ضفاف النيل..

شهدت منطقة منشأة القناطر مأساة إنسانية جديدة بـسقوط سيارة ميكروباص محملة بعدد من العاملات الفتيات في مياه الرياح البحيري بالجيزة، وتبين أن السيارة كان بداخلها ما يقرب من 20 فتاة، وتم إنقاذ 10 قبل غرقهن بواسطة الأهالي.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط ميكروباص من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهم محافظة المنوفية، وجرى انتشال 10 فتيات على قيد الحياة وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن السيارة التي سقطت بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر "معدية أبو غالب"، كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية، يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة، وخلال نقل السيارة عبر المعدية من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، سقطت السيارة بالمياه، وتمكن الأهالي من استخراج 10 فتيات حتى الآن وإنقاذهن.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الضحايا حيث يتواجد عدد من القيادات الأمنية لمتابعة عمليات الإنقاذ.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

القبض على سائق "نقل ذكي" تحرش بفتاة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بإحدى الفتيات بالجيزة.. وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (إحدى الفتيات) بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بمحاولة التحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة الفيوم) والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

إخلاء سبيل الفنان عباس أبوالحسن في دهس سيدتين بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بإخلاء سبيل الفنان عباس أبوالحسن، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في واقعة دهس سيدتين بأحد طرق مدينة الشيخ زايد.

وكانت ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، الفنان عباس أبوالحسن، بتهمة دهس سيدتين بسيارته عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابتهما في مدينة الشيخ زايد.

ونقلت الأجهزة المختصة المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي طلبت مبدئيًا تحريات تكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة.

بعد شكوى مواطن.. إصلاح إشارة مرور بمنطقة فيصل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر سكان شارع حسن المأمون بمنطقة مدينة نصر من تعطل إشارة مرور بالمنطقة محل سكنهم.

بالفحص والتنسيق مع الجهات المعنية تم إصلاح إشارة المرور المُشار إليها وإزالة أسباب الشكوى.

ضبط 359 سائقًا لقيادتهم المركبات تحت تأثير المخدرات.

اضطلعت الأجهزة الأمنية بالشرقية بتوجيه عدة حملات مرورية استهدفت مواقف سيارات الأجرة بمحافظة الشرقية.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 359 سائق لقيامهم بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تحرير 77 مخالفة لتعريفة الركوب – تحرير 397 مخالفة خط سير.