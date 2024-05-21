نقيب الفلاحين يناقش مشاكل المزارعين بشمال الصعيد

ناقش حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين في زيارته لمحافظة بني سويف بحضور عدد من قيادات وأعضاء النقابه العامه للفلاحين بمحافظات بني سويف والمنيا والفيوم.

واستمع عبدالرحمن لمشاكل المزراعين بالمحافظات الثلاث وكان ابرز المشاكل الشكوي العامه من العجز المائي في فصل الصيف وتدني أسعار محصول البصل وعدم توفر الإرشاد الزراعي بصورة كافيه وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي ومبيدات وقطع غيار الالات والمعدات الزراعية وارتفاع اسعار ايجار الاراضي الزراعيه.

وفي اجابته عن شكاوي المزراعين اكد ابوصدام ان النقابه ليست جهة تنفيذيه وانها حلقة وصل ما بين المسؤولين والفلاحين

موضحا أن العجز المائي في مصر حقيقه وان علينا الاتجاه الي طرق الري الحديثه للاستفاده القصوي من كل قطرة مياه واختيار اصناف النباتات قليلة استهلاك المياه مؤكدا ان الدوله تسعي بكل قوة لتوفير الاحتياجات المائية للمزارعين من خلال تدوير مياه الصرف الزراعي وتبطين الترع والحد من زراعة النباتات شرهة استهلاك المياه كالارز والقصب والموز.

واشار ابوصدام إلى انه يتواصل باستمرار مع المسؤولين لحل المشاكل الناتجه عن الخلل الإداري من بعض الموظفين وان إرتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات الزراعية مقيد بالعرض والطلب مناشدا المواطنين بتحري الدقه في اختيار المحاصيل الزراعيه وزراعة المحاصيل المرتبطه بالزراعة التعاقدية بقدر الامكان .

وناشد الحكومه بتوفير الخريطة الزراعيه للمزارعين لاطلاعهم علي مساحات زراعة كل محصول حتي لا يقع المزارع ضحيه زيادة المعروض وبيعه المحصول باقل من سعر التكلفه مما يعرضه لخسائر كبيره كما ناشد المعنيين بضرورة توفير مستلزمات الزراعه باسعار مناسبه وكميات كافيه مع تقديم الدعم اللازم مادبا وارشاديا.

واكد عبدالرحمن في لقاءه مع القيادات الفلاحيه بشمال الصعيد علي ضرورة الالتزام بالقرارات الحكوميه الخاصه بتوريد بعض المحاصيل كالقمح أو عدم زراعة بعض المحاصيل كالارز مت الحفاظ علي البنيه الاساسيه الزراعيه كالترع المبطنه ومواسير الصرف الزراعي مع الالتزام بمواعيد الزراعه التي تعلنها وزارة الزراعه ومواعيد الحصاد ونوع التقاوي لكل محافظه مع زراعة التقاوي المعتمدة والبعد عن شراء مستلزمات الزراعه من الاماكن غير المرخصه مطالبا المزارعين بالاصطفاف خلف الدولة المصرية في هذه الظروف الدقيقه وعدم التاثر بالشائعات التي تبثها الابواق المعاديه ويتناقلها وينشرها الجاهلين .

وأكد ان الأيام القادمة ستشهد تطور زراعي غير مسبوق مستشهدا بالمشروع القومي العملاق لانشاء الصوب الزراعيه والذي لا يبعد امتار عن مكان الاجتماع بقرية أبوصير الملق بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف والذي يعمل به معظم أهالي القريه.