إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأبوتيج بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمراكز أبوتيج وأسيوط والقوصية وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل)، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ أعمال إزالة لحالتي تعدي بمركز أسيوط حيث تم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثانى علوى بقرية منقباد على مساحة 80 متر، وفك شدة خشبية لسقف الأول العلوي بقرية المطيعة خلال حملة برئاسة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط وبمشاركة مختصين الزراعة والتنظيم ومسئولى الازالات بالقرية فضلاً عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض أملاك الدوله على مساحة 600م تقريباً بقرية البلايزة التابعة لمركز ابوتيج خلال حملة برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة القوصية، وإزالة فورية لحالة تعدي بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية خلال حملة بإشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبمشاركة رباح حمدى الميرى رئيس الوحدة المحلية ببنى قرة بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية بالإضافة إلى إزالة سقف الدور الثاني العلوي بشارع سور الأزهر في منطقة الوليدية التابعة لحي شرق خلال حملة برئاسة سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابرهيم نائبي رئيس الحي وبمشاركة قسم اشغالات الحي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.