نقيب المعلمين يفتتح دورة "استراتيجيات الأمن القومي" ببني سويف

عبر تقنية الفيديو كونفرانس..

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فعاليات الدورة رقم (93) بعنوان " استراتيجيات الأمن القومي "، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تقام الدورة في النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف؛ وذلك في إطار بروتوكول التعاون المثمر بين نقابة المعلمين والأكاديمية العسكرية العليا للتدريب.

بحضور مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، وهاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف.

وأكد نقيب المعلمين ، أهمية الاستفادة من دورة " استراتيجيات الأمن القومي" كونها ضرورة ملحة في تعميق الوعى بمفهوم الأمن القومى وآليات التعامل مع التهديدات الخارجية، التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية.

وأشار الزناتي إلى أن هذه الدورة تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية تضم 220 متدرب من معلمي محافظة بني سويف، على أن تستمر لمدة أسبوعين خلال الفترة من 19 إلى 29 مايو الجاري.