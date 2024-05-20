تكريم "كيم تك" للأجهزة العلمية في ملتقى كلية الزراعة بجامعة عين شمس

شهدت كلية الزراعية بجامعة عين شمس، فعاليات الملتقي التوظيفي السنوى للكلية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأقيم الملتقى التوظيفي تحت إشراف وحضور الدكتورة ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور هشام الحريري، وكيل الكلية.

وتضمنت الفعاليات مشاركة واسعة للشركات والمصانع لاستقبال السير الذاتية للطلاب والخريجين لتوفيرفرص العمل لهم، من بينها شركة ومصنع كيم تك chem.tech للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات برئاسة المهندس أحمد الشرقاوي.

حرص زراعة عين شمس على توفير فرص عمل للطلاب

وأكدت الدكتورة ثناء النوبي، عميد كلية لزراعة بجامعة عين شمس أهمية التفاعل مع المجتمع المحيط، مؤكدة حرص الكلية على مساعدة الطلاب لتوفير فرص العمل التي تتناسب مع كافة أقسام كلية الزراعة، في الوقت الذي أعربت فيه "النوبي" عن سعادتها من نشاط طلاب الكلية وتفاعلهم في الملتقى وعرض ابتكاراتهم للشركات والمصانع المشاركة خلال المعرض المقام على هامش الملتقى.

وقال المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك chem.tech للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات أن المشاركة في الملتقى يأتي ضمن خطة وأهداف مصنع كيم تك للبحث عن أفضل العناصر التي يمكن إضافتها لفريق العمل، خاصة الطلاب المتخصصين في مجال زراعة الأنسجة.

وشهدت الفعاليات لقاء الدكتورة ثناء النوبي عميد كلية زراعة عين شمس بممثلي الشركات والمصانع المشاركة في الملتقى، حيث تم مناقشة سبل التعاون خلال الفترة القادمة بين كلية الزراعة ومصنع كيم تك chem.tech، سواء في مجال التعاون البحثى وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، وتنظيم الزيارات الميدانية للطلاب للمصنع، وتوفير فرص العمل لخريجي الكلية.

وأهدت عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس درع الكلية للمهندس أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك chem.tech، تقديرًا لمشاركته في فعاليات الكلية، في الوقت الذي قدمت درع الكلية والشكر لممثلي الشركات والمصانع المشاركة.

وشملت المنتجات التي تم عرضها مجموعة متنوعة من الحلول الخضراء والصديقة للبيئة، بدءًا من إنتاج سم النحل والبيبتون من ريش الدواجن، وصولاً إلى أسمدة حيوية مقاومة للنيماتودا من مخلفات عصر الزيتون وريش الدواجن، ومستحضر مزيج من زيوت مختلفة من الأوريجانو والروزماري والنعناع لمقاومة التدهور الميكروبي للآثار الحجرية المصرية القديمة، وقدموا هيالورونيك أسيد مستخلص من مخلفات الدواجن، وبرجر مدعم بالمشروم كبديل صحي لفول الصويا، وأيضًا مشروب طاقة مصنوع من منتجات نباتية طبيعية.

يذكر أن الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس جاء بتنظيم ومشاركة وحضور نخبة من قيادات كلية الزراعة جامعة عين شمس، بينهم: الدكتورة نجلاء محمد عبيد، مدير البرامج الجديدة بالكلية، والدكتورة دينا أحمد، باحث بمركز بحوث الصحراء، والدكتورة هبة نور الدين محمد، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة سماح هاشم، منسق مشروع التخرج، والدكتورة نعمة قطب بقسم الوراثة، ونبيل نصر، مدير إدارة التوظيف بالكلية.