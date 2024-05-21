الموجة الحارة.. تحذيرات مهمة للمواطنين من الإدارة العامة للدفاع المدني

الموجه الحارة اليوم.. نصحت الإدارة العامة لـ الدفاع المدني اليوم، المواطنين بتوخي الحذر بسبب الموجة الحارة وازدياد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

تأتي تحذيرات الإدارة العامة لـ الدفاع المدني ذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة لما بين 47 و55 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو، على معظم المناطق.

الموجة الحارة

ونرصد تحذيرات الإدارة العامة لـ الدفاع المدني بشأن الموجة الحارة وتزايد درجات الحارة و تقلبات الطقس الأيام المقبلة على النحو التالي

يجب إخلاء السيارات من:

المواد الغازية، القداحات ، المشروبات الغازية، العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام، يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط (تنسيم)، عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

الاكثار من شرب الماء والسوائل.

الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة.

البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ( 10) صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتي يوم الخميس 23 مايو الجاري.

ولفتت هيئة الأرصاد في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري بقيم تتراوح من 4:3 درجة اعتبارا من الجمعة 24 مايو.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.