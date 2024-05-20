إزالة 39 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف والغير مرخص والعشوائي ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة.

بإستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية ، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة ، للقضاء على كافة أشكال التعديات ، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية ، كما شدد المحافظ على التصدي لأى شكل من التعديات ، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري ، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ، ( المنيا – مطاي - ملوي) ، من إزالة 17 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة ، منها ، 7 حالات تعدِِ بالمنيا بقري ( تلة – نزلة حسين – البرجاية) ، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض اصلاح زراعي ، وإيقاف حالتين تعدِِ بالبناء بحي جنوب المدينة ، وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، تم إزالة 4 حالات تعدِِ في المهد بحي شرق وغرب، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بالإضافة الي إزالة 3 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص ، بقري ، ( الريرمون – ابشادات – قصر هور) بمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، للقضاء على البناء العشوائي.

وفى مراكز (بني مزار- ديرمواس ـ سمالوط ) شمال وجنوب المنيا ، تمكنت الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، من إزالة 22 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية، منها 11 حالة تعد بمركز بني مزار بقريتي ، (الجندية – ابوجرج) ، والأحياء الرئيسية بالمركز، وإزالة 4 حالات تعدِِ للبناء المخالف بقرية الناصرية بمركز ديرمواس ، فضلاً عن إزالة وإيقاف 7 حالات تعدِِ بناء بدون ترخيص بحى وسط بمركز سمالوط ، وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.