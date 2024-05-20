الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 39 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملة الإزالة
حملة الإزالة

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة  تعديات  البناء المخالف  والغير مرخص والعشوائي ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة.

بإستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية ، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة ، للقضاء على كافة أشكال التعديات ، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية ، كما شدد المحافظ على التصدي لأى شكل من التعديات  ، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري ، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ، ( المنيا – مطاي - ملوي) ، من إزالة 17 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة ، منها ،  7 حالات تعدِِ بالمنيا بقري ( تلة – نزلة حسين – البرجاية) ، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض اصلاح زراعي ، وإيقاف حالتين تعدِِ بالبناء بحي جنوب المدينة ، وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ،  تم إزالة 4 حالات تعدِِ في المهد بحي شرق وغرب،  حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بالإضافة الي إزالة 3 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص ، بقري ، ( الريرمون – ابشادات – قصر هور) بمركز ومدينة ملوي  جنوب المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، للقضاء على البناء العشوائي.

وفى مراكز  (بني مزار- ديرمواس ـ سمالوط ) شمال وجنوب المنيا ، تمكنت الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، من إزالة 22 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية، منها 11 حالة تعد بمركز بني مزار بقريتي ، (الجندية – ابوجرج) ، والأحياء الرئيسية بالمركز، وإزالة 4 حالات تعدِِ للبناء المخالف بقرية الناصرية بمركز ديرمواس ، فضلاً عن إزالة وإيقاف 7 حالات تعدِِ بناء بدون ترخيص بحى وسط بمركز سمالوط ، وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الجريدة الورقية