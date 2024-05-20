وزارة الزراعة تعلن عن وظيفة شاغرة لمنصب مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وظيفة شاغرة لمنصب مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وجاءت تفاصيل الوظائف كالآتي:

شروط شغل الوظائف:

- مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة، وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية ويتابع التنفيذ لضمان الإلتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الإلمام التام بكافة اللوائح والقوانين والإجراءات داخل الوزارة.

- اقتراح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

- التحديث الدوري لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

- أن يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفْ على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

- ألا يكون قد وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

- ألا يكون قد سبق إدانته في محاكمة تأديبية أو جنائية طوال مدة عمله.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف:

على راغبى التقدم لشغل الوظيفة تقديم الأصل + 7 صور من المستندات التالية:

- طلب شغل وظيفة.

- بيان حالة وظيفية.

- شهادة قانونية.

- صورة البطاقة الشخصية.

- 8 صور شخصية.

- بيان أبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات + ملف يتم سحبه من مكان

التقديم واستكمال بياناته.

بيانات الاتصال:

على من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم بالطلب باليد إلى إدارة التعبئة والاختيار- مبنى استصلاح الأراضى الدور الحادى عشر بالجهات (1 ش نادى الصيد – الدقى – الجيزة ).

تنتهي مهلة التقدم لهذه الوظائف في 2024/06/08.