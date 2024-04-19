"محصول قطن جيزة 97" ندوة إرشادية بإدارة ديرب نجم الزراعية في الشرقية

بالتعاون مع معهد بحوث القطن..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلي أنتاجية للفدان، مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.

شدد محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

ومن جانبه أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف ( جيزة 97 ) لمهندسي الارشاد الزراعي بإدارة ديرب نجم الزراعية في حضور الدكتور حسن الحسيني بمعهد بحوث القطن والمهندس صلاح محيي الدين فتوح مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض سعر الضمان للقطن في الوجه البحري بقيمة 12 الف جنية للقنطار كما تم التوصية بضرورة معالجة الأرض القلوية وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بتنظيم 30 ندوة توعوية و12 معرض خلال الربع الأول من العام الجاري داخل المدينة الآمنة "واحة أمان" بفاقوس.

أكد محافظ الشرقية على أهمية مشروع المدينة الأمنة للسيدات لتمكين السيدات إقتصادياً وتحسين سبل المعيشة وتقديم التوعية المجتمعية لهن من خلال الندوات المختلفة لكونها أول مدينة صديقة للنساء وآمنة وخالية من جميع ممارسات العنف ضد المرأة وتتماشى مع الإستراتيجية الوطنية 2030، لافتاً أن المشروع يهدف إلى تنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة وتوفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن مما يحقق هدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات.

بينما استعرضت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، الأنشطة التي تم تنظيمها داخل المدينة الآمنة "واحة أمان" خلال الـ ٣ أشهر الماضية كالآتي:

تنفيذ عدد (30) ندوة توعوية ودينية بعنوان "الزراعة في مصر واهميتها - الصحة النفسية للمرأة - الأسرة الخلية الأولى لبناء المجتمع - السمنة - السعادة الأسرية "افهمنى" -الأنيميا وطرق الوقاية منها - السلام مع النفس والمجتمع - القيمة المجتمعية والأخلاقية والتربية الحسنة - التعليم ضرورة شرعية ووطنية دينية - دور المرأة في تربية الأبناء - اساسيات التفصيل - حرب الشائعات - تقدير القيم في المجتمع -الصحة النفسية وعلاقتها بالصحة الجسدية - الصحة النفسية للمرأة - الدروس المستفادة من رحلة الإسراج والمعراج - فضائل شهر شعبان - ليلة النصف من شعبان - كيفية الاستعداد لشهر رمضان ومجالس القرآن - الثقافة للمجتمع – وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى - المشكلة السكانية وابعادها - التغذية في رمضان - الإستعداد لشهر رمضان - الدعاء في رمضان -الإقبال على تلاوة القرأن الكريم في رمضان - الحديث عن أبواب الرحمة في شهر رمضان الكريم - الدعاء وآدابة - زكاة الفطر -فضل الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم" وذلك بالتعاون مع وحدتى حماية الطفل والسكان برئاسة مركز فاقوس ،وبالتنسيق مع إدارة الأوقاف و الإدارة الصحية و الإدارة الاجتماعية بفاقوس.

تنظيم عدد (12) معرض مؤقت يوم الإثنين من كل أسبوع ، شارك فيهم عدد (30) عارض وعارضة.

تخصيص يوم رياضى ، يوم السبت من كل أسبوع ، يتم فيه تدريب السيدات على الإعداد البدنى واليوجا والكادرى.

كما أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد احلى بمراكز شباب مصر" لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد محافظ الشرقية، أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أن مبادرة الوزارة استهدفت استقبال المواطنين بمراكز شباب المحافظة لممارسه الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال اجازة عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب المحافظة علي مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والترفيهية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.