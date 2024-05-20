من وحي الطبيعي.. تخلصي من الكحة والتهاب الجلد في فصل الصيف

يعاني البعض من الحكة أو الالتهابات الجلدية وهي مشكلة شائعة خلال فصل الصيف، وأحد الأسباب الشائعة للحكة هو حروق الشمس، حيث إن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يضر الجلد، ما يؤدي إلى الالتهاب والحكة، وفقا لما نشرته صحيفة Times of India.

كما يمكن أن يحدث الطفح الحراري عند انسداد القنوات العرقية، ما يؤدي إلى احتجاز العرق ويؤدي إلى الاحمرار والنتوءات والحكة.

وتؤدي زيادة الأنشطة الخارجية خلال فصل الصيف أيضا إلى زيادة خطر لدغات الحشرات من البعوض والقراد والآفات الأخرى، ما يسبب تهيجًا موضعيًا في الجلد وحكة.

هذا وتشمل النصائح البسيطة للتغلب على الحكة والتخفيف من التهاب الجلد خلال موسم الصيف ما يلي:

كمادات باردة

يتم وضع قطعة قماش باردة ورطبة أو كيس ثلج على المناطق المصابة بالحكة لتهدئة الالتهاب وتقليل الانزعاج.

كما تساعد درجة الحرارة الباردة على تخدير الجلد وتخفيف الحكة، ما يوفر راحة.

خل التفاح

يمكن تخفيف خل التفاح بالماء ثم يوضع على الجلد المصاب بالحكة باستخدام كرة قطنية أو قطعة قماش ناعمة.

يتمتع خل التفاح بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد على تخفيف الحكة وتقليل الالتهاب، مما يجعله علاجًا طبيعيًا لمختلف الأمراض الجلدية، بما يشمل حروق الشمس ولدغات الحشرات والطفح الحراري.

حمامات الشوفان

يمكن إضافة دقيق الشوفان إلى حمام فاتر ونقعه فيه لمدة 15-20 دقيقة لتخفيف الحكة والتهيج.

ويحتوي الشوفان على مركبات مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة البشرة واستعادة حاجزها الطبيعي، ما يجعلها علاجاً فعالاً لمختلف الأمراض الجلدية، بما يشمل حروق الشمس ولدغات الحشرات.

معجون بيكربونات الصوديوم

يتم خلط صودا الخبز مع الماء لتكوين معجون ثم يوضع على المناطق المصابة بالحكة للحصول على راحة.

وتتمتع صودا الخبز بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الحكة والالتهابات، مما يجعلها علاجا بسيطا وفعالًا لحكة الصيف الناتجة عن حروق الشمس أو الطفح الحراري أو الحساسية.

جل الصبار

يوضع جل الصبار الطازج مباشرة على الجلد المصاب بالحكة لتخفيف التهيج وتعزيز الشفاء.

ويتمتع الصبار بخصائص تبريد ومضادة للالتهابات تعمل على تهدئة حروق الشمس ولدغات الحشرات وغيرها من أشكال الحكة الصيفية، مما يوفر راحة سريعة ويعزز إصلاح الجلد.

زيت النعناع

يتم تخفيف زيت النعناع مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند ثم يوضع على المناطق المصابة بالحكة لتخفيف التبريد.

يتمتع زيت النعناع بإحساس منعش يساعد على تخدير الجلد وتخفيف الحكة، مما يجعله علاجا مفيدا لحروق الشمس أو الطفح الحراري أو لدغات الحشرات.

كما تساعد خصائصه المضادة للميكروبات أيضًا على منع الالتهابات وتعزيز شفاء الجلد.

زيت جوز الهند

يمكن القيام بتدليك زيت جوز الهند على الجلد المصاب بالحكة لترطيب وتهدئة التهيج.

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تعمل على ترطيب الجلد وتقليل الالتهاب. تساعد خصائص زيت جوز الهند المضادة للميكروبات أيضًا على منع الالتهابات وتعزيز شفاء الجلد.