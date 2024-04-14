إزالة 57 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لاسيما التعديات في المهد، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، قام اللواء حازم عزت السكرتير العام، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية، وبمتابعة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني؛ لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة 25 حالة في المهد، وذلك في ثالث ورابع أيام إجازة العيد ، شملت: عدد 4 حالات علي أرض زراعيه بمركز ببا، عدد 2 حاله بمركز الفشن/ زراعه، عدد 3 حالات بمركز بني سويف، عدد 7 حاله بمركز ناصر، عدد 3 حالات بمركز سمسطا/أملاك دولة، عدد 3 حالات بمركز اهناسيا/أملاك دولة

وتمكنت الحملة من عدد 3 حالات بمركز الواسطي/زراعة، ليصبح ماتم إزالة 57 حالة من بداية أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوحدات المحليه لمراكز المدن وبين مسؤولي حمايه الأراضي الزراعيه ومسؤولي الأمن بكل مركز وتوزيع تلك الحالات؛ ليصبح مأتم إزالته، كما تم الانتهاء من رصد ومراجعة كافة المتغيرات المكانية الواردة من الجهة المختصة.

وشدد المحافظ، على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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