وزير الإسكان يصل مدينة بني سويف الجديدة

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة بنى سويف الجديدة، فى مستهل جولة تفقدية للمشروعات بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، تشمل مدن (بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن الجديدة).



ويرافق وزير الإسكان فى جولته، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نواب رئيس الهيئة، والمهندس عصام بدوى، المشرف على المدن الجديدة بشمال الصعيد، ومعاونو نائب رئيس الهيئة، ورؤساء أجهزة مدن (بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن الجديدة).

في سياق آخر، قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة مدن الشروق والعبور وسوهاج الجديدة، شنت حملات مكبرة أسفرت عن إيقاف وإزالة مخالفات بناء على نفقة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الشرطة المختصة، بهدف منع الظواهر العشوائية، والحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة.

وأكد الوزير أنه لن يسمح بأى مخالفة جديدة، وستتم الإزالة الوجوبية لأى مخالفة، وأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وسيتم الإزالة الفورية لها، كما أن هناك فرق عمل على مدار اليوم، بجهاز كل مدينة، مكلفة برصد أى مخالفة بناء، والتعامل معها على الفور، بالإضافة إلي الرصد الفوري من منظومة التغيرات المكانية لآي محاولة بناء مخالف.

وطالب وزير الإسكان حائزي قطع الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، بالالتزام بالشروط البنائية وشرو ط التخصيص وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من تنفيذ 5 قرارات إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار أسطح عقارات سكنية بمناطق (الرابعة - السادسة – الثامنة – التاسعة) عمارات بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية.

وأضاف رئيس الجهاز أن الإزالة تمثلت فى هدم الحوائط المعدة بدائر السطح بالقطاع الزائد عن الارتفاع القانونى وذلك للأعمال المنفذة خارج النسبة المصرح به ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارات وإلزام أصحاب المخالفات بتحمل نفقة الإزالة.