سفارة الكاميرون بالقاهرة تحتفل بالذكرى 52 للوحدة الوطنية

احتفلت سفارة الكاميرون اليوم بالذكري ال ٥٢ للوحدة الوطنية داخل إحدى فنادق القاهرة الكبري، بحضور سفير دولة الكاميرون في القاهرة محمدو لبرنغ.

وشهد الحفل حضور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والسفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بالإضافة لعدد كبير من سفراء الدول الإفريقية أبرزهم سفير دولة غانا والكونغو وزامبيا وبوركينا فاسو وليبيريا وبورندي .

بدء الحفل بالنشيد الوطني لدولة الكاميرون وجمهورية مصر العربية؛ والكلمة الافتتاحية لسفير دولة الكاميرون .

في كلمته، أشاد سفير الكاميرون بالإنجازات التي حققتها الكاميرون خلال نصف قرن من الوحدة الوطنية. وأكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام في البلاد كأساس للتنمية المستدامة. كما دعا إلى مزيد من التعاون بين مكونات المجتمع الكاميروني لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.