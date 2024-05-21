مع استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات اليوم

حالة الطقس.. تستمر الأجواء شديدة الحرارة نهارًا اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو على معظم الأنحاء بينما تكون حارة على السواحل الشمالية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتستمرهذه الأجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع لكن اعتبارًا من الجمعة تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بقيم تتراوح بين (3-4) درجات.

درجات الحرارة اليوم 21-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 27 و 38

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 23 و 32

درجة الحرارة في المنصورة .. 26 و 37

درجة الحرارة في الزقازيق .. 27 و 38

درجة الحرارة في طنطا .. 26 و 37

درجة الحرارة في دمياط .. 22 و 30

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 31

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 26 و 39

درجة الحرارة في السويس .. 26 و 39

درجة الحرارة في العريش .. 20 و 29

درجة الحرارة في رفح .. 19 و 29

درجة الحرارة في رأس سدر .. 25 و 38

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 14 و 32

درجة الحرارة في الطور .. 26 و 38

درجة الحرارة في طابا .. 25 و 35

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 27 و 40

درجة الحرارة في العلمين .. 23 و 32

درجة الحرارة في مطروح .. 23 و 33

درجة الحرارة في السلوم .. 24 و 34

درجة الحرارة في سيوة .. 26 و 42

درجة الحرارة في الغردقة .. 27 و 40

درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 39

درجة الحرارة في الفيوم .. 24 و 40

درجة الحرارة في بنى سويف .. 25 و 41

درجة الحرارة في المنيا .. 24 و 41

درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و 42

درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 43

درجة الحرارة في قنا .. 28 و 44

درجة الحرارة في الأقصر .. 28 و 44

درجة الحرارة في أسوان .. 28 و 45

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 30 و 44

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 27 و 44

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و 37

درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 34

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 36

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 33