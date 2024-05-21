محافظ جنوب سيناء يشارك في فعاليات منتدى السياحة الأفريقي 2024 بشرم الشيخ

بحضور 2000 متخصص..

شارك اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات منتدى السياحة الأفريقي في مدينة شرم الشيخ، وتنظمه مجموعة ريكسوس العالمية وبحضور رجل الاعمال ناصر عبداللطيف رئيس مجموعة ريكسوس و شركة جي ام تي لتنظيم المعارض والمؤتمرات التركية.

وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وايضا هيئة الاستثمار داعم استراتيجي وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات وقيادات الصف الأول في قطاع السياحة الأفريقي ومجموعة كبيرة من سفراء الدول الأفريقية ورجال الأعمال المصريين والأفارقة و أكثر من 2000 من قطاع السياحة الدولي من 35 دولة.

وقال اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته إن الأهمية الكبرى لانعقاد هذا المنتدى الهام تنبع من تعاظم وحتمية الدور الذي تلعبه صناعة السياحة، وما تقوم به في الارتقاء باختصار الدول الأفريقية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات إقليمية ودولية التي ألقت بكلامها على كثير من دول العالم.

وأوضح المحافظ، أن التعاون والعمل الجماعي بين المعنيين بالقطاعات السياحية والاستثمار أصبح حتمي في ظل هذه المتغيرات، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام وحضور أكثر من 2000 مشارك من حول العالم، إضافة إلى العديد من سفراء الدول الأفريفية، وخبراء السياحة ووكالات السفر وسلطات السياحة من أكثر من 30 دولة في هذا المنتدى. كما تنعكس أهمية المنتدى بدعوة المئات من الخبراء والمختصين في مجال السياحة من عشرات الدول الأوروبية والعربية.



وأعرب المحافظ عن آماله لنجاح هذا المنتدى، والوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية لكافة الدول المشاركة به، وذلك من خلال المناقشات وتحديد التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع السياحة، مع تقييم فرص الاستثمار المتاحة والممكنة في هذا المجال وصولا إلى وضع استراتيجيات وسياسات واضحة وقابلة للتنفيذ مستقبلا، على أن تستند إلى رؤى طموحة تعتمد على التكامل والتعاون بين الجميع، وتبتعد عن التأخر الهدام مما يحقق الخير للجميع.

وأشار إلى أن دول قارة أفريقيا تمتلك إمكانيات هائلة تسهلها لتبوء أعلى المواقع على خريطة السياحة العالمية، ومن أبرز هذه الإمكانيات آلاف الكيلومترات من الشواطئ والساحل الأفضل عالميا. ومئات المحميات الطبيعية، والبحيرات والشلالات ومساقط المياه الطبيعي، والبيئة الخلابة، وبنية تحتية متينة وهائلة أهمها خطوط طيران عالمية، وعشرات الآلاف من الكيلومترات من أفضل الطرق. ومئات الكبارى والأنفاق، والفنادق المختلفة المستويات والأنواع التي تتناسب مع كافة مستويات السائحين، ومن هذه المدن مدينة شرم الشيخ التي حصلت على شهادة الأمم المتحدة كأول للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأموات على مستوى قارة أفريقيا عام 2022.

وحصلت عام 2023 على جائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعاليات السياحية عربيا، وحصل المحافظ على أفضل مسئول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية، وحصلت على الميدالية البرونزية من الأمم المتحدة عام 2023 كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم، وفي عام 2024 حصلت على أفضل وجهة سياحية آمنة ومقصد سياحي آمن على مستوى العالم، والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية، وتحصل المحافظ على درع رجل العالم لعام 2024.



ويعدّ هذا المنتدى الأول من نوعه على مستوى القارة الأفريقية، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة بين الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأفارقة.



شهد حفل افتتاح المنتدى حضورًا رسميًا رفيع المستوى، حيث حضر أحمد عيسى وزير السياحة، و ناصر عبداللطيف المالك لمجموعة ريكسوس ، وشييسلوك ميرال مدير شركة جي ام اي التركية ، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة الافريقية وسفراء الدول الافريقية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والاقتصادية الافريقية.