غناء وإنتاج وإخراج.. محمد رحيم يستعين بالذكاء الاصطناعي فى كليبه الجديد

يطرح الملحن محمد رحيم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، حيث يستخدم خاصية الذكاء الاصطناعي فى تصوير الكليب الخاص به، خاصة أن الأغنية من إنتاجه وإخراجه بالإضافة لغنائه.

وهنأ الملحن محمد رحيم، المطربة إليسا بعد طرحها أحدث ألبوماتها “أنا سكتين”.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "ألوسه الألبوم نزل الف الف مبروووك يا حبيبة قلبي إيه المفاجأة الحلوة دي ان شاء الله يكسر الدنيا كالعاده ويحقق نجاح ساحق وان شاء الله الناس تستمتع بكل أغنيه فيه اكتر من التانيه".

وطرحت النجمة إليسا ألبومها الجديد "أنا سكتين" والألبوم مكون من 12 أغنية، وقد أجلت إليسا طرح الألبوم أكثر من مرة.

وكتبت إليسا رسالة لجمهورها، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب والتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق قبل طرحه، كل ما كنت أتمناه أن أشارككم فرحتى بالألبوم لنحتفل معا".

وأضافت: "الألبوم ميخصنيش أنا لوحدى بس لكن يخص كل روح اشتغلت من قلبها وبجهد فى الألبوم، ولكل معجب أنتظره بصبر، فى النهاية الأشياء الجيدة تأتى لأولئك الذين ينتظرون، أخيرا ألبومى نزل ومتوفر على كل المنصات الموسيقية".

وكانت أحيت النجمة اللبنانية إليسا لإحياء ثالث حفلات جولتها الغنائية في أمريكا، 19 أبريل الماضي في ميامي، وذلك بعد تألقها بحفلها الأول بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، وحفلها الثاني في لوس أنجلوس.

وشهد ألبوم النجمة إليسا عدة أزمات منذ العام السابق، حيث كان من المقرر أن يتم طرحه فى نهاية عام 2022، عقب انتهاء كأس العالم، لكنها واجهت أزمات مع شركة التوزيع وغيرها من المشاكل، لتستقر على طرحه فى شهر أكتوبر الماضى، لكن لم تسنح لها الفرصة بعد تعرض غزة لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الصهيونى لتقرر تأجيله مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع.

وكانت النجمة إليسا طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم "العقد"، على موقع "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.

لكن فوجئ جمهور إليسا بحذف الأغنية بعد ساعات، وخرجت إليسا وأوضحت خلال تغريدة على تويتر، قالت فيها: "عقدي مع الشركة أصلا انتهى بتاريخ 12 أغسطس ، يبدو أن الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي، بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو أهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية !!!".