صادرات السيارات الصينية تتجاوز نصف مليون سيارة خلال أبريل

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمُصنّعي السيارات يوم السبت الماضي، تصدير إجمالي 504 آلاف سيارة خلال شهر أبريل الماضي، ما يسجل نمواً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 34%.

السيارات الصينية

ومن حيث نوع المركبة، استحوذت سيارات الركاب على حصة الأسد من صادرات البلاد، حيث تم شحن 429 ألف وحدة دولياً، ما يُمثّل زيادة نسبتها نحو 1.2% عن الشهر الأسبق، وارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بلغ نحو 35.9%.

ومن ناحية أخرى، سجّلت صادرات المركبات التجارية انخفاضاً طفيفاً بنسبة بلغت 4.2% مقارنة بالشهر الأسبق، إلا أنها تمكنت من تحقيق زيادة واضحة على أساس سنوي بنسبة 24%، مع تصدير 74 ألف وحدة.

وجاءت أرقام التصدير التراكمية للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مثيرة للإعجاب بنفس القدر، مع تصدير إجمالي نحو 1.827 مليون وحدة، فيما شهدت صناعة السيارات ارتفاعاً سنوياً بما يصل نسبته نحو 33.4%.

وبحسب البيانات؛ تواصل سيارات الركاب قيادة هذا الاتجاه بتصدير نحو 1.539 مليون وحدة، ما يُسجّل زيادة نسبتها بلغت 34.8%عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ساهمت المركبات التجارية في النمو حيث تم تصدير نحو 288 ألف وحدة، بزيادة نسبتها بلغت 26.5% على أساس سنوي.

وصدّرت الصين بنحو 4.91 مليون مركبة في عام 2023 مع توقعات بأن تظهر كأكبر مُصدّر للسيارات في العالم، بحسب الاسواق العربية.

ونمت صادرات البلاد من السيارات بما يصل نسبته نحو 57.9% على أساس سنوي العام الماضي، مع ارتفاع صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 77.6% إلى 1.2 مليون وحدة.

إدارة الرئيس الأمريكي : تخطط لمضاعفة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية

إدارة الرئيس الأمريكي

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بأربعة أضعاف إلى 100%، في الوقت الذي تكثف فيه الجهود قبل الانتخابات لحماية الصناعة الأميركية.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي ، يوم الثلاثاء المقبل عن هذه الخطوة ورسوم جمركية أخرى على واردات الطاقة النظيفة وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وأفادت الصحيفة أن الارتفاع الحاد في الرسوم يأتي وسط مخاوف متزايدة من أن بكين قد تغرق الأسواق الأميركية بالسيارات الكهربائية الرخيصة،مما يهدد صناعة السيارات الأميركية.