رئيس مركز طامية بالفيوم يقود حملة ليلية لإزالة التعديات   

ترأس المهندس سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، حملة ليلية لتنفيذ إزالة فورية لحالات التعدي بالبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.

جاء ذلك بحضور المهندس ناجى سعد نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام مركز ومدينة طامية والمهندس سلامه عبدالوهاب رئيس قرية فانوس.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالتصدي بحزم للتعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وإزالتها فى المهد حرصا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من التأكل والتبوير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمركز طامية

وأوضح رئيس مركز ومدينة طامية أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى عبارة عن شدة خشبية لسقف منزل جاهز للأعمال الخرسانية المسلحة بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بعزبة الغروري التابعة للوحدة المحلية بقرية فانوس، وتم فك الشدة الخشبية ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأضاف رئيس المركز أن الحملة قامت بمصادرة معدات بناء وونش أثناء ضبط حالة تعدي عبارة عن أعمال خرسانية بدور مخالف بقرية قصر رشوان داخل الحيز العمراني.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.